La frase de Daniel Garnero que generó el enojo de los hinchas

Daniel Garnero tiró más fuego a un incendio que actualmente hay entre los paraguayos y la selección nacional. La derrota 3-0 con Chile en puertas de la Copa América 2024 generó un nuevo enojo de los aficionados con los jugadores y el cuerpo técnico. Este jueves, en una conferencia en la que no reveló la lista de 26 convocados para el torneo, el DT expresó una polémica frase.

Garnero comparó la presencia de los peruanos y chilenos en los amistosos que disputó Paraguay en Lima y en Santiago, respectivamente, con la poca ilusión y el ambiente negativo que hay en nuestro país. El seleccionador preguntó si hoy el Defensores del Chaco “¿se llena?” cuando Perú y Chile, que “no están mejores que nosotros”, metieron 45.000 personas cada uno.

Daniel Garnero y la comparación con Perú y Chile

“Creo que hay un ambiente que se tiene que generar también de adentro para afuera. Nosotros venimos de jugar con Perú y con Chile, que no están mejores que nosotros, y los estadios estaban llenos. La gente ilusionada porque va a ver a la selección, está con ganas de ver a la selección, y había cuarenta y cinco mil personas en los dos estadios”, empezó el entrenador argentino.

“Eso tenemos que generar y todos tenemos que poner un poco más, tenemos que ser positivos. Obviamente, no te voy a pedir si perdemos tres a cero, no jugamos como queremos, no generamos tanto, los palos los recibimos sin ningún tipo de drama. ¿Creen ustedes hoy si jugamos en el Defensores se llena el estadio?”, consultó el seleccionador a los periodistas.

“Vamos a generar un poco más de buena onda”

“¿Por qué Perú y Chile sí? Vamos a generar un poco más de buena onda, de buen ambiente. Ellos tienen ganas que a la selección le vaya bien, los chilenos fueron a la cancha queriendo que a su selección le vaya bien”, lanzó Garnero, quien también apuntó a la línea que había expresado Justo Villar sobre el “apoyo” a pesar de la pobre imagen que viene arrastrando Paraguay hace años.