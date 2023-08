Ycuá Bolaños: víctimas repudian designación de Riera como próximo ministro del Interior

Pasaron 19 años desde aquella triste media mañana del domingo 1 de agosto del año 2004, cuando el supermercado Ycuá Bolaños, ubicado sobre la avenida Artigas, comenzaba a incendiarse. Esta explosión inicial daría inicio a un fuego imparable que acabaría con la vida de 400 personas.

Si bien es doloroso revivir los hechos, cada año los familiares de las víctimas prefieren recordar a sus muertos con un encendido simbólico de sirenas.

Para eso requieren a la ayuda de los bomberos voluntarios, quienes acuden para formar parte de este conmovedor momento en el que las sirenas recuerdan el sufrimiento de tantas personas, pero, a la vez, nos ayudan a no olvidarlas.

Repudian nombramiento de Enrique Riera

Este año, las víctimas prepararon un manifiesto en el que repudiaron el nombramiento de Enrique Riera como ministro del Interior del gobierno de Santiago Peña, a punto de asumir.

En el comunicado aseveraron que se sienten agredidos por el nombramiento de Riera, quien fue intendente de Asunción cuando ocurrió la tragedia. Las víctimas sostienen que su nombramiento es “un mensaje contundente que pisotea la memoria y la búsqueda de justicia que tanta falta hace en el Paraguay”.

Julia López Rodas, quien perdió a su hermana, a su cuñado y a sus dos sobrinos en el incendio, fue la encargada de leer el discurso oficial de las víctimas. La mujer repudió el nombramiento de Enrique Riera como ministro del Interior del gobierno que está por asumir.

“Hasta hoy día no pidió disculpas”

“Él fue intendente cuando ocurrió la tragedia y hasta hoy día no escuchamos que haya pedido disculpas. No prestó la atención necesaria. Yo recuerdo que viajó a Buenos Aires en el momento de los hechos. Nunca se acercó a nosotros y dice que no es culpable, pero él era el responsable de la Municipalidad de Asunción. Tenía la obligación por lo menos de mostrar la cara”, aseveró López Rodas.

Jorge Medina, familiar de víctimas, mencionó que hace 19 años perdió a su esposa y a una hija en este incendio. Luego, se tuvo que quedar a cargo de dos hijas de 13 y 15 años. Hoy, ambas ya son adultas y profesionales, pues don Medina se encargó de formar a una doctora y a una ingeniera.

Recordó que aquel fatídico día acudieron al supermercado su esposa y su hija de cuatro años, quienes perdieron la vida en la tragedia.

Otras víctimas

Por su parte, Rubén Rojas es padre de una joven cajera fallecida en el incendio. “Mi hija quedó en su lugar de trabajo defendiendo el dinero de los poderosos”, expresó.

Rojas enfatizó que, a 19 años del incendio, la herida sigue abierta. “Aquí fallecieron 369 personas (...) 240 sobrevivientes y seis desaparecidos. Presentamos muchas demandas en el Poder Judicial, y de 680 perdimos 560, por eso pido que nos acompañen, buscamos un país sin corrupción, basta de llantos de paraguayos”, clamó don Rojas.

También conversó con ABC Jorge Emiliano Alfonso, padre de un joven de 17 años, carritero, quien falleció ese día en el incendio. El padre expresó que el luto es largo, más aún teniendo en cuenta que no obtuvieron justicia y que la indemnización no alcanzó para todos. “De los 605, 560 víctimas ya no van a cobrar nada, y eso duele porque no lo merecíamos”, lamentó y reconoció que esto fue por culpa de los abogados.