Cuestionado por título falso renuncia a cargo adjudicado en el IMA y Municipalidad se lava las manos

Benito Torres, director general de la asesoría jurídica de la Municipalidad de Asunción, aseguró que no le corresponde al municipio realizar la denuncia, ni la investigación del supuesto título falso de Enrique Escobar, denuncia realizada por el Cepate, luego de que Escobar fue adjudicado con una materia del IMA, tras un concurso público, el cual el gremio de actores denuncia que tuvo varias irregularidades.

“Si se presentó con título falso antes de hacer la denuncia a nosotros, tenían que haberla hecho ante el Ministerio Público. Ellos están agraviando simplemente. Lo que están haciendo es una serie de cuestionamientos a la persona que teóricamente ganó el concurso y atribuyéndole una conducta a Luz María Bobadilla, cuando que el concurso estuvo a cargo de una comisión”, precisó el asesor jurídico de la Municipalidad.



Agregó que no tienen ningún tipo de inconveniente de abrir la investigación pertinente, pero la persona que ganó el concurso renunció y al renunciar, ya no pueden abrir ningún sumario con respecto a la persona, además de asegurar que el título que presentó Escobar no era determinante para ganar el concurso.

Municipalidad no puede dar datos privados, aseguran

El Cepate, además de cuestionar el concurso y que el adjudicado ostentaba un título falso, solicitó acceder a datos del concurso y concursantes.

“Ellos solicitan criterios de selección, dictado a los participantes, evaluación y votación a los mismos, así como todas las documentaciones electorales, en especial a la persona que está adjudicada para el cargo. Yo no puedo proporcionar información de personas privadas, porque estas personas no fueron adjudicadas por el concurso”, explicó Jorge Cantero, director de asuntos judiciales de la Municipalidad.



Agregó que ante la solicitud del Cepate sobre datos de la evaluación y puntuación, se da la misma situación. “¿Cómo yo voy a poner la puntuación de personas que no fueron adjudicadas?”, afirmó Cantero.

Municipalidad limitada por información privada

Según los encargados del área jurídica de la Municipalidad de Asunción, el artículo 8 de la ley de acceso a la información pública limita entregar datos de ingresos, fecha de ingreso, cédula y todos los beneficios de un cargo, y no permite entregar datos de estudios por ser información privada.

“Si fuera pública, yo particularmente no tengo problema. Yo si soy funcionario público no tengo problema en proporcionar eso. Pero en este caso, el adjudicado ya no es funcionario de la Municipalidad de Asunción, porque él presentó renuncia”, insistió Cantero.

Según explicó el director de asuntos jurídicos, no pueden entregar información privada de gente que no es del funcionariado público, aseguró que están a disposición de entregar información pública, pero toda información de personas privadas no pueden entregar, porque se exponen a que les vengan encima judicialmente.

Directora no es responsable de adjudicación

En lo que refieren desde el Cepate, particularmente a la directora del IMA, Luz María Bobadilla, los encargados del área jurídica aclararon que no es ella la que decidió que Escobar sea o no ganador del concurso.

“Fue un comité formado por autoridades de distintas direcciones de la municipalidad, no solamente del IMA, sino también de Cultura, inclusive de gabinete. Fue una comisión pluridireccional, formada por varias autoridades y en conjunto tomaron la decisión”, aseveró Cantero.



Dijo que tampoco se puede atribuir a título personal la selección de candidatos, ya que la elección fue a través del comité, donde Bobadilla es un miembro más, no la cabeza, ni tampoco la que decide quién es adjudicado.