Farmacéuticas muestran preocupación por creciente deuda del IPS y Ministerio de Salud

El comunicado fue emitido por parte de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (CRIPFA), la Cámara Paraguaya de Compañías de Investigación Farmacéutica (CAPACINFAR), la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos - Odontológicos y de Laboratorio (CAPPEM), la Cámara Paraguaya de Importadores de Equipos de Diagnóstico (CAPIME) y la Cámara Paraguaya de Innovadores de Diagnóstico In Vitro (CAPAIDI).

En el manifiesto, los miembros de la industria farmacéutica mostraron preocupación ante la creciente deuda que acumuló en los últimos años el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) como el Instituto de Previsión Social (IPS).

Lea: Cifarma: deuda del Estado con farmacéuticas llegaría a los US$ 400 millones

Montos altos de deuda a farmacéuticas

Contaron que actualmente, la deuda total del sector supera los US$ 630 millones aproximadamente, al cierre del 31 de julio del 2023. De este total, un 59% corresponde al Ministerio de Salud, unos US% 371,3 millones y el el 41% corresponde al IPS, unos US$ 257,7 millones.

Del total, US$ 440,4 millones, más del 70%, corresponde a la deuda con el sector importador.

Hay compromiso de pago, pero no hay plazo

La deuda acumulada se registra al menos desde el año 2021, y algunos expedientes incluso son de fecha anterior. Parte del endeudamiento cuenta con compromiso de pago por parte del Ministerio de Salud, sin embargo, aún no han comunicado el plazo ni el plan de pago para honrarlo.

Expresaron que desde su gremio, fomentaron siempre el diálogo abierto y colaborativo. “Tenemos la plena convicción de que la comunicación con las autoridades es la mejor solución para apoyar la eficiencia en la gestión pública. Esto, considerando que el suministro de los servicios, medicamentos e insumos, no han sido interrumpidos a pesar de la falta de pago y en este momento tan crítico”, añadieron.

Lea más: Cifarma espera que IPS pague G. 200 mil millones que es parte de una deuda por fármacos

No quieren afectar provisión

Sostuvieron que no buscan afectar la provisión, y les interesa que todos los pacientes puedan continuar con sus tratamientos.

No obstante, reconocen que se ven en la obligación de manifestar que el largo plazo de la deuda, les pone “en una situación insostenible”.

“Es una realidad que venimos arrastrando por una falta de respuesta del Gobierno. Sin embargo, albergamos esperanza y encontramos apertura con el nuevo Gobierno”, expresaron.

Finalmente, instaron a las autoridades a que articulen acciones correspondientes para garantizar la cobertura de salud y el acceso a los insumos para todas las redes sanitarias del país.