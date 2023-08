Condena a “Male’i” por secuestro y crimen de Cecilia Cubas quedó firme

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la inadmisibilidad del recurso de casación presentado por el abogado Nery Francisco Villalba contra la sentencia que condenó a Óscar Luis Benítez, alias “Male’i” o “Ramón”, a 34 años de reclusión: 24 años de pena privativa de libertad más 10 años de medidas de seguridad por el secuestro y crimen de Cecilia Cubas Gusinky.

Lea más: Fiscalía prepara acusación contra "Male’i"

El defensor de Benítez, quien en juicio admitió su participación en el caso y hasta pidió perdón a la familia de la joven empresaria asesinada, critica la acusación fiscal, la fundamentación otorgada por el Tribunal, la pena aplicada y finaliza el escrito solicitando la nulidad del fallo de alzada y del proceso con la absolución de culpa y reproche de Benítez por supuesta indefensión.

Los ministros César Diesel, María Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera concluyeron que la presentación realizada por la defensa no reúne los requisitos en cuanto a la interposición.

Defensa de “Male’i” no fundamentó agravios contra la condena

“(...) cabe destacar que el recurso de casación no puede considerarse como una tercera instancia, por tal razón la ley exige de manera imperante que la expresión de motivos del recurso tenga contenido crítico, valorativo y lógico, donde el casacionista demuestre la violación existente, el vicio o el error del que padece el fallo atacado, el modo en que afecta a sus derechos y la solución que se pretende, extremos que en el caso particular que se estudia no se han cumplido”, destacó Diesel.

“(...) es importante destacar que aunque el escrito de casación fue presentado dentro del plazo establecido (...) - , carece de fundamentación. Esto se debe a que el motivo invocado -inc. 3, art. 478, CPP 3 - no contiene una argumentación clara, coherente y completa que permita a este tribunal realizar un análisis crítico, valorativo y lógico de la resolución impugnada”, afirma a su vez Llanes.

En consecuencia, la sala penal declara la inadmisibilidad del recurso de casación planteado contra el Acuerdo y Sentencia N° 54, dictado por el Tribunal de Apelación en lo penal, tercera sala, el 9 de setiembre del 2022. El colegiado ratificó la condena dictada por el 29 de junio del 2021 por el Tribunal de Sentencia presidido por Carlos Hermosilla, que sentenció a Óscar Luis Benítez, alias “Male’i” o “Ramón”, a 34 años de reclusión por secuestro y homicidio doloso.

Lea más: Cámara confirma sentencia de 34 años para el supuesto secuestrador y homicida de Cecilia Cubas

Participación en el secuestro y crimen de Cecilia Cubas

El colegiado concluyó que las pruebas presentadas en juicio por el fiscal Rogelio Ortúzar demuestran de manera contundente que Benítez participó “del comienzo al final”, del secuestro y crimen de la hija del expresidente de la República Raúl Cubas Grau, Cecilia Cubas Gusinky (2004).

Óscar Benítez, a quien la Fiscalía señala como responsable del brazo armado del extinto Partido Patria Libre, hoy Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fue detenido en Brasil en noviembre de 2017, tras permanecer 12 años prófugo, y extraditado a Paraguay en 2019.

Lea más: Cae dos supuestos implicados en el caso Ceciila y desertores del EPP

El hombre actuó como líder del grupo operativo y tuvo activa participación en el seguimiento a la víctima, en su captura, en el cobro del rescate y también estuvo presente en la casa de Ñemby, donde Cecilia fue enterrada. Ortúzar sostuvo que el acusado se desempeñó como jefe operativo y en ese sentido, destacó el detalle del cruce de llamadas en el que se muestra cómo los demás integrantes del grupo se reportaban a Benítez en las distintas etapas.

En juicio, Oscar Luis Benítez se declaró culpable y pidió perdón

En juicio, Benítez rompió años de silencio con una sorpresiva confesión: “Me declaro culpable”. El acusado reconoció su participación, pidió perdón a la familia y dijo que aceptaría la condena que le correspondía. pero no quiso contestar las preguntas de las partes.

“Todo lo que hice tiene consecuencias y me declaro culpable”, expresó al Tribunal tras comentar que cometió un error, pero que ahora todo quedó atrás porque conoció al Señor Jesús Cristo.

“Quiero pedir perdón a la familia Gusinky, sé que he causado mucho sufrimiento. Segundo, quiero pedir perdón al Estado paraguayo porque era un joven aventurero, ignorantemente fui rebelde, cargado por una ideología, y eso me hizo rebelde”, dijo Benítez en aquel entonces, tras afirmar que ya no le interesa la política.

“Reconocí que tuve participación. Me encontré en una situación difícil y a partir de ahí mi vida se entregó al Señor Jesucristo. Comencé a estudiar la Biblia y me he arrepentido mucho del pasado”, agregó.

Lea más: Caso Cecilia: acusado por secuestro se declaró culpable en juicio y pidió perdón a la familia Cubas Gusinky

Forense reveló que Cecilia Cubas fue enterrada viva

Cecilia Cubas Gusinky, de 31 años de edad, hija del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky, fue secuestrada el 21 de setiembre de 2004, a las 18:45, cuando sus captores atacaron con armas de fuego el vehículo en que la mujer se dirigía a su residencia en el barrio Laguna Grande de San Lorenzo.

En noviembre de ese año, la familia de Cubas hizo un pago de 300.000 dólares para la liberación de la joven.

El 16 de febrero del 2005, el cuerpo sin vida de Cecilia fue hallado enterrado en una vivienda del barrio Mbocayaty de Ñemby.

En su declaración durante el juicio, el director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Dr. Pablo Lemir, precisó que la causa de muerte de Cubas fue asfixia y que las evidencias revelan que la mujer –que tenía la nariz y boca cubiertas con cinta de embalaje– fue enterrada con vida en la cripta donde se le encontró.

Lea más: Diez años, tres juicios y veinte condenados

Benítez fue condenado en el cuarto juicio oral y público realizado por el secuestro y asesinado de Cecilia, por el cual han sido condenadas 21 personas por su participación en las distintas etapas del crimen.