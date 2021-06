Caso Cecilia: acusado por secuestro se declaró culpable en juicio y pidió perdón a la familia Cubas Gusinky

Esta mañana se reanudó el juicio oral y público a Benítez por el secuestro y crimen de Cecilia Cubas con su declaración indagatoria. El acusado brindó su versión vía medios telemáticos desde la Agrupación Especializada, donde se encuentra recluido, informó la periodista de ABC Marcia Ferreira.

En su declaración indagatoria, Benítez se declaró culpable del secuestro y argumentó que cometió los ilícitos debido a que era un “rebelde”, considerando su juventud, y que su actuar estaba guiado por una ideología. En ese sentido, el acusado se puso a disposición de lo que dicte la Justicia paraguaya. “Voy a soportar con paciencia todo lo que el fiscal diga y me declaro culpable”, declaró.

Asimismo, pidió perdón a la familia Cubas Gusinky por el hecho y aseguró que “se convirtió en Cristo”, pues -según indicó- se encuentra actualmente guiado por la doctrina católica. “Quiero pedir perdón a la familia, que he causado mucho sufrimiento. Segundo, quiero pedir perdón al Estado paraguayo porque ignorantemente fui rebelde, cargado por una ideología, y eso me hizo rebelde”, sostuvo.

“Reconocí que tuve participación. Me encontré en una situación difícil y a partir de ahí mi vida se entregó al Señor Jesucristo. Comencé a estudiar la Biblia y me he arrepentido mucho del pasado”, agregó.

El Ministerio Público, representado por el agente Rogelio Ortúzar, acusó a Benítez por secuestro y homicidio doloso. El fiscal sostiene que el acusado participó de forma activa en el rapto de Cecilia, en el seguimiento de su rutina y posteriormente en el cobro del dinero en concepto de rescate. Además, asegura que el procesado participó en el “reclutamiento” de los miembros del grupo criminal que secuestró a Cubas Gusinky.

El juicio oral a Benítez se inició el pasado 5 de enero pasado y está a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Carlos Hermosilla y conformado por Sandra Farías y Fabián Escobar. Tras la declaración indagatoria, la audiencia pasa a la etapa final y para la próxima semana las partes estarían presentando sus alegatos finales.

Benítez fue capturado en una localidad del interior de Sao Paulo, Brasil, en noviembre de 2017 -luego de estar prófugo 12 años- y posteriormente extraditado a nuestro país en setiembre de 2019. El acusado, quien era administrador del entonces Movimiento Patria Libre (MPL), precursor del grupo criminal autodenominado EPP, huyó del país tras su procesamiento.

El caso Cecilia Cubas

Cecilia Cubas Gusinky, de 31 años, hija del expresidente de la República Raúl Cubas, fue secuestrada el 21 de setiembre de 2004, a las 18:45, cuando sus captores acribillaron la camioneta en que iba rumbo a su residencia, ubicada en el barrio Laguna Grande de San Lorenzo.

Posteriormente, el 16 de febrero de 2005, el cuerpo sin vida de Cecilia fue hallado enterrado en una vivienda del barrio Mbocayaty de Ñemby, donde estuvo en cautiverio.