IPS: sistema integrado con Salud Pública va a optimizar recursos, justifica Borba

El doctor Julio Borba, quien es titular del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) hasta el 15 de agosto, aseguró ayer que la intención de la cartera sanitaria es optimizar los recursos para brindar una mejor atención médica y no así eliminar el Programa de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS) como denuncian los asegurados.

Los aportantes de la previsional se reunieron el martes último para sentar postura de oposición contra el planteamiento de la doctora María Teresa Barán, designada como ministra de Salud por Santiago Peña. La futura titular de la cartera sanitaria planteó “fusionar” el IPS con el Ministerio de Salud y eliminar el Programa de Salud.

“Creo que se malinterpreto. El sistema de salud paraguayo está fragmentado, mal estructurado en el sentido que hay demasiados subsistemas. (Lo que se busca) no es un sistema único, es un sistema integrado de salud. Es algo que lo veníamos ya trabajando desde hace varios años; pero lastimosamente paró por el tema de la pandemia”, dijo Borba a ABC Cardinal.

El médico manifestó que durante los últimos años se demostró que el trabajo en conjunto es factible. Recordó que en Ayolas y otras ciudades del interior, el sistema integrado de atención funciona desde hace años.

No obstante, los archivos de ABC Color dan cuenta que desde su habilitación en septiembre del 2016, la integración de la atención médica en la ciudad de Ayolas ha generado incontables quejas por el mal servicio.

Presupuesto “ideal” con sistema integrado, dice Borba

Borba justificó la intención de la futura titular de la cartera sanitaria al afirmar que mediante una atención médica conjunta se podrá optimizar los recursos financieros de ambas instituciones.

“Debemos apuntar a un sistema integrado porque si yo sumo los presupuestos de Salud Pública, del IPS, las gobernaciones e intendencias, puedo asegurar que casi tendríamos el presupuesto ideal que debe utilizar el país en salud”, afirmó.

El médico mencionó además que siempre se saca a relucir que el Ministerio de Salud debe unos US$ 60 millones al IPS por atención de pacientes no asegurados durante la pandemia. Sin embargo, aseguró que la previsional también debe alrededor de US$ 50 millones por la atención de asegurados en los hospitales públicos.

ABC intentó contactar con la futura ministra de Salud, pero esta no respondió a las llamadas ni mensajes en la línea telefónica con terminación 680.

Asegurados y jubilados, en desacuerdo con sistema integrado de salud

Eduardo Aguayo, presidente de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS, manifestó ayer que los aportantes del seguro social están en total desacuerdo con el proyecto de atención integral que plantea la cartera sanitaria.

“Es totalmente incompatible. Ambas instituciones tienen objetivos diferentes. El Ministerio de Salud está sujeto al conjunto de la población del país, en cambio el IPS es para los trabajadores en situación de dependencia y familiares. Estamos totalmente en desacuerdo”, afirmó.

Pedro Halley, titular de la Unión Nacional de Jubilados del IPS también se mostró en contra afirmando que la intención de Barán es “inviable”.

El exgerente de Prestaciones Económicas del IPS señaló que actualmente el servicio en la previsional está colapsado y que la situación podría empeorar si se fusiona la atención con el Ministerio de Salud.

“La ley dice claramente que se trabajará de forma conectada, mediante alianzas estratégicas, para que cada uno atienda a su sector lo mejor posible. No habla de la posibilidad de que en algún momento el uno absorba al otro”, agregó.