Julio Borba aclara que proyecto contempla trabajar en conjunto, pero no unificar Salud con IPS

Julio Borba, ministro de Salud saliente, se refirió al polémico proyecto de fusión del Ministerio de Salud con el Instituto de Previsión Social (IPS), asegurando que existe un problema de interpretación de lo que en realidad pretenden con la creación de un “Sistema Integrado de Salud”.

Según Borba, el proyecto consiste en un trabajo coordinado entre ambas instituciones, pero no un sistema unificado de salud. Señaló que lo que sucede en el sistema de salud público es que está fragmentado entre el Ministerio de Salud, el IPS, las Gobernaciones y los Municipios. Lo que pretenden, aseguró, es optimizar la utilización de los recursos y no la unificación de los presupuestos.

Consultado con respecto a la documentación que indique lo que implicaría el proyecto, refirió que todavía no existen los documentos, pero puso como ejemplo la situación del sistema de salud en la ciudad de Ayolas, donde en un polémico acuerdo se fusionaron el Centro de Salud y el Hospital Regional del IPS, con desastrosos resultados.

En ese sentido, Borba aseguró que “si sumamos los presupuestos que hoy gastan todas estas instituciones estaríamos llegando al presupuesto ideal de la salud pública, pero lo que faltaría es la optimización para que generen el impacto adecuado”. Negó, sin embargo, que se confisque el presupuesto del IPS.

Sistema Integrado de Salud: deuda entre Salud e IPS

El ministro hizo referencia a la deuda que tiene el ministerio con el IPS, pero señaló que no se suele hablar de los servicios que brinda el ministerio a los asegurados del IPS. “El ministerio también durante la pandemia gastó poco más de US$ 50 millones en pacientes que no pudieron ser atendidos por el IPS y que absorbió el ministerio y que fueron derivados a servicios tercerizados”, señaló Borba.

“Eso sin contar la cantidad de pacientes que no pudo atender el IPS y que entraron a terapia del ministerio”, señaló. Puso como ejemplo además su paso como director del Hospital Cardiológico San Jorge. “Treinta y cinco por ciento de los pacientes que se hacían cateterismo eran asegurados del IPS”, señaló.

“Nosotros no le cobramos nada al IPS. Desde el 2013 hasta hoy llevamos ya más de dos mil cirugías cardíacas, sin contar los trasplantes”, que le cuestan al Estado entre G. 100 millones y G. 150 millones cada una. “De esas cirugías cardíacas, entre un 20% y 25% son asegurados del IPS”, remarcó.

“Así como está Ayolas, está Coronel Bogado, donde se utiliza la estructura del Ministerio de Salud Pública para atender a asegurados y no asegurados. Hay otras estructuras dentro del departamento de Itapúa donde se utiliza la estructura del Ministerio de Salud para atender a asegurados y no asegurados, así como ocurre en otros departamentos”, puntualizó.

Intención es optimizar esfuerzos y presupuesto, dijo Borba

Según el ministro Borba, la intención es optimizar y brindar la mejor atención al paciente y no estar duplicando esfuerzos o presupuestos, lo que provocaría ahorros tanto al Ministerio como al IPS en costos para RR.HH., infraestructura y medicamentos e insumos.

“El Ministerio de Salud de por sí se debe al 100% de los paraguayos, sea o no sea asegurado del IPS, tenga o no tenga seguro privado, sea lo que sea, nosotros tenemos la obligación”, dijo, señalando que el Ministerio subsidia gran parte de los medicamentos oncológicos, lo que dificulta la planificación de este tipo de medicamentos.

A esto se suma la cuestión de los amparos judiciales, de los cuales el 40% son justamente de asegurados del IPS, que al no encontrar respuestas en esa institución recurren al ministerio, aseguró Borba. “En el primer trimestre del año pasado habíamos gastado más de G. 100 mil millones solamente en amparos”, detalló.

“Ya llevamos un poco más de dos mil amparos en estos dos últimos años, así que, haciendo cálculos, es un gasto importante del Estado paraguayo, porque esta gente tampoco puede quedar desamparada”, señaló.

