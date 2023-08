Nuevo director de Incan promete solucionar falta de medicamentos

“Mi mandato, lo que me pidió el presidente (de la República), es que no falten más medicamentos. Y toda mi energía y concentración va a estar en eso en las próximas dos semanas. Tengo que presentar un proyecto que garantice que no falten más medicamentos a corto plazo”, señaló esta mañana, a ABC Cardinal, el nuevo director del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), doctor Raúl Doria.

A través del instituto, el Ministerio de Salud encara las políticas de combate al cáncer. Desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) afirman que en el hospital del Incan hay al menos 10 medicinas con stock cero, algunas que cuestan más de G. 40 millones. La carencia, que lleva meses, es desesperante, señalan.

El nuevo director afirmó que “todo tiene solución” y que pondrá énfasis en garantizar los medicamentos. Pero también explicó que las drogas para tratar el cáncer cuestan cada vez más caro. “En promedio el costo es entre 30 a 40 millones de guaraníes por tratamiento. Y, en promedio, un cáncer necesita entre cuatro a seis meses de tratamiento de esas drogas”, señaló.

Incan: ¿cómo financiarlo a largo plazo?

Por esta razón, indicó que “se debe empezar ya a hablar de cómo se va a financiar todo el Incan a largo plazo, porque el costo de los medicamentos cada vez mayor. Los medicamentos nuevos, que están saliendo, no valen menos de G. 40 millones al mes. Cada año, por lo menos están saliendo cinco a diez drogas nuevas”.

Además, en el presupuesto del Incan no está prevista la compra de medicinas que después se obliga a Salud Pública a comprar mediante amparos judiciales, señaló Doria. “Este año tenemos 370 recursos de amparo que fueron adjudicados. Y están saliendo prácticamente casi dos recursos de amparo por día, según la Defensoría del Pueblo”, detalló. “Hay que hacer algunos cambios en el futuro para prever la provisión de estos medicamentos de alto costo”, agregó.

Así también el médico remarcó que el cáncer “no respeta a nadie”. Remarcó que al año hay 12.000 casos en el Paraguay, y no están centralizados, sino distribuidos en todo el país. “Para mí, el cáncer no es un problema del Estado, es un problema de la Nación”, aseveró y considró que por ello, “la solución tiene que ser solidaria y justa. Todos tienen que participar en la solución, no pueden dejarle al Estado que solucione solo ese problema”.

Tratamiento del cáncer debe ser descentralizado, dice Doria

Doria anunció la próxima habilitación de más equipos para el tratamiento contra el cáncer en el Incan. Se trata de un tercer acelerador lineal, un resonador y el único equipo de colonoscopía con ecógrafo incorporado que hay en el país.

Sin embargo, el director del Incan también habló de la necesidad de descentralizar los servicios y, principalmente, los tratamientos. “Hay que descentralizar, no podés pretender que la gente viaje cinco horas para una quimioterapia de una hora o un tratamiento de radioterapia, de cinco minutos”, remarcó. Dio como ejemplo a Encarnación, donde la fundación Lazos del Sur consiguió un edificio para instalar un acelerador lineal, según detalló.