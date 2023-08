Incan: desesperante falta de medicamentos, denuncian pacientes

La falta de medicamentos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) es una vez más causa de angustia para los pacientes con cáncer que son tratados en el hospital dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). El déficit de fármacos “es desesperante”, denunciaron desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa).

Juana Moreno, presidenta de la asociación declaró que actualmente el Incan está con muchos faltantes y que esperan que el doctor Raúl Doria, nombrado como director general en reemplazo del Julio Rolón Vicioso, tomé las riendas del hospital y acelere los procesos.

“Lastimosamente las empresas (proveedoras) que deberían haber entregado (los fármacos) dicen que no tienen disponibilidad. No sé cómo será ahora con el nuevo director (Raúl Doria); esperamos que se empiece a mover ya. En el Incan no puede venir y esperar sentarse para respirar. La situación es angustiante”, manifestó Moreno.

Faltan 11 fármacos en lista oncológica

Entre los fármacos que están con stock cero, la presidenta de Apacfa citó anastrasol, carboplatino, cisplatino, leuprolide 22.5, pembrolizumab, letrosol, capecitabina, ciclofosfamida, bleomicina, oxaliplatino y ácido zoledrónico.

Moreno precisó que hay medicinas de elevado costo como anastrasol, que no están disponible desde hace dos meses.

“El que es acuciante su situación es anastrasol, que desde hace dos meses no hay. La droga se utiliza para quimioterapia oral y hace 60 días que hay pacientes con el tratamiento cortado porque no puede comprar”, dijo.

Moreno detalló que el precio del medicamento en Paraguay es muy inestable. Según dijo, el costo varía entre G. 350.000 a G. 700.000. “Muchos compran de Clorinda (Argentina), pero si necesitas una sola caja, con el delivery te sale lo mismo que acá”, indicó.

Se hacen hasta “vaquitas” para pagar pasaje de pacientes

La representante de los pacientes oncológicos del Incan lamentó la situación de muchos pacientes que llegan hasta el Incan. Al ser un hospital referencia para la atención del cáncer, hasta el establecimiento de salud llegan pacientes desde todas partes del país, algunos de zonas muy distantes.

“Tenemos que hacer hasta vaquitas acá para pagar los pasajes de pacientes que no tienen como volver a sus casas. El nuevo director tiene muchas cosas por hacer. Ya conversamos con él y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea posible”, aseveró.

Pacientes con cáncer no tienen 100 días para esperar cambios, afirman

Moreno resaltó que entiende que un cambio de Gobierno conlleva un proceso. Sin embargo, puntualizó que la salud no puede esperar, mucho menos se si trata de una enfermedad oncológica.

“El cáncer apura. Nosotros no tenemos 100 días para esperar que todo cambie. El enfermo no puede esperar; no se le puede decir al paciente no hay y anda rebúscate donde sea”, sostuvo.

La presidenta de la Apacfa recordó también que hasta la fecha, el tomógrafo central del Incan está fuera de funcionamiento.