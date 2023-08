El peaje en la hidrovía es irreversible en el corto plazo, advierten

La reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná que está prevista para el 30 de este mes en Santa Cruz de la Sierra será solo una instancia más de reclamo y no podrá haber ahí avances de solución a corto plazo a la controversia sobre el peaje que impuso unilateralmente la Argentina, según anunciaron fuentes locales afectadas.

Explicaron que la delegación de Argentina anunció que no participará en dicho encuentro y que lastimosamente el Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, en el capítulo de solución de controversias, se establece que debe haber acuerdo pleno de todas las partes para la elección de jueces, y que los argentinos ya dijeron que no participarán de la convocatoria, por ende no podrá haber consenso.

Entonces, desde el sector privado indicaron que el reclamo por el injustificado y unilateral impuesto establecido por Argentina solo podría avanzar en organismos multilaterales, entre los cuales se destaca la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Nuestras fuentes explicaron que de todas formas la reunión del Comité de la Hidrovía en Santa Cruz se realizará porque se debe agotar la última instancia antes de recurrir a la OMC u otros organismos internacionales. En ese sentido, dijeron que es lamentable que nuestras autoridades no se dieran cuenta al firmar el Acuerdo de Santa Cruz, en 1992, de la cláusula para casos de controversias, que para la elección de jueces requiere consenso pleno. Indicaron que eso es ridículo porque si una parte hace un reclamo entonces la parte causante no se presenta para evitar el consenso y entonces el reclamo no prospera. Ese es el caso del peaje US$ 1,47 por tonelada de registro neto con el que ahora se grava el transporte fluvial y resta competitividad a embarcaciones de empresas paraguayas.