Peaje de Argentina en la hidrovía: perjuicio de US$ 50 millones para el Paraguay

Raúl Valdez, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), se refirió a los últimos acontecimientos con respecto al conflicto por el cobro de peaje por parte de la Argentina en la hidrovía. Seguirán trabajando en la defensa del legítimo derecho del Paraguay a no pagar lo que significará un perjuicio enorme a nuestra economía.

El impacto que -según calculan los armadores- tendría este peaje en el comercio paraguayo es de US$ 50 millones. “Hoy en día, las facturas emitidas superan ya los US$ 11 millones. Definitivamente no se trata del tema del monto, porque esto puede ser US$ 50 millones hoy, pero al ser un tema arbitrario por parte de la Argentina, el día de mañana puede ser US$ 100 millones o US$ 150 millones”, aseguró.

Valdez señaló que tiene pocas expectativas, atendiendo al proceso político argentino. “No vemos que vaya a cambiar mucho, al menos hasta que se den las elecciones generales en la Argentina y entendamos quién está como interlocutor en el otro lado, porque con este gobierno actual vemos que hay poquísimas chances de que esto vaya a cambiar”, señaló.

Lea más: Paraguay protestará ante OMC por el injustificado peaje fluvial de Argentina

Peaje en la hidrovía: continúan gestiones para revertir el cobro

El presidente del gremio aseguró que la última reunión conjunta de embajadores de esta última semana dejó en claro que la Argentina está en una posición intransigente y que mantendrá el cobro del peaje por el paso por las aguas territoriales de ese país.

“En ese sentido, lo que nosotros hemos acordado y definido con la Cancillería es que nosotros vamos a mantenernos también firmes en el reclamo de este derecho que corresponde al Paraguay y a los demás países que forman parte del acuerdo de la hidrovía”, dijo Valdez.

“Estamos preparando más informaciones para la Cancillería para fundamentar nuestro reclamo”, dijo, asegurando que este cobro empezó en enero de este año, cuando comenzaron a recibir las facturas.

Lea más: Peaje en la hidrovía es nocivo a la integración regional, afirma Bripaem

Costo del peaje afecta a consumidor final

Valdez lamentó que los armadores estén viéndose obligados a pagar, a pesar de las defensas que puedan hacer ante la justicia. Señaló que el costo final se trasladará a los consumidores.

“Muchos están reclamando y discutiendo esto en la justicia argentina; sin embargo, ante la constante presión y hostigamiento por parte de las autoridades argentinas, cada día son más armadores los que bajo protesta están pagando, reservándose el derecho de un posterior reclamo”, aseguró el titular del gremio.

“Y eso es transferido al costo del servicio, que a su vez es transferido en cadena hasta los puestos de venta final. Lo terminan pagando los exportadores, los productores, nosotros los consumidores que cargamos combustible en las estaciones de servicio o que compramos bienes importados”, remarcó.

Lea más: Hidrovía: canciller insiste en que cobro de peaje es una “grave violación” de tratado por parte de Argentina