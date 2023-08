Villamayor asegura que Boscatto no tenía orden de captura internacional

El ex ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor relató a Abc que el tabacalero brasileño vinculado con el expresidente Horacio Cartes, subió a un avión en Brasil con el documento oficial de ese país, que lo identificaba como Luiz Henrique Boscatto, en Río de Janeiro, en vuelo de Latam.

“Yo estaba en mi despacho cuando la Policía Federal de Brasil en Paraguay nos pide auxilio porque Boscatto ya estaba llegando a nuestro país. La Policía brasileña quería la expulsión de nuestro país, entonces les pregunto si Boscatto tenía orden de captura en Paraguay, y me contestan que no tiene”, indicó Villamayor.

Prosiguió Villamayor: “Al llegar, presenta sus documentos en el aeropuerto Silvio Pettirossi, que son auténticos, no son falsos. Pregunto si su nombre y apellido verdaderos corresponden a la lista de pasajeros, y me dicen que sí. Además, el documento que portaba era legal. Me aclaran que no hay código rojo de Interpol, no hay pedido de orden de captura internacional”.

Villamayor relató que “aún así yo ordené la detención de Boscatto por 2 horas, que es el tiempo máximo que me permite el Código Procesal Penal. En ese tiempo, le dije a la Policía brasileña que trabaja en Paraguay que levanten el código rojo, a través del comisario Nimio Cardozo, que era entonces el jefe de Inteligencia del Ministerio del Interior”.

Sin embargo, durante esas dos horas, la abogada de Boscatto hizo una denuncia ante una fiscala de Luque por supuesta “privación ilegítima de libertad”. “

En el aeropuerto llega la Fiscalía, junto con la esposa de Boscatto y las hijas paraguayas. Pero seguía sin tener la orden de captura. En ese plazo de dos horas, aparece en el sistema el ‘código rojo’. Como la Fiscalía ya estaba en el aeropuerto, entonces queda detenido por el pedido de Interpol, y a partir de allí se inició el proceso de extradición en su contra. Esa es la historia de Boscatto”, manifestó.

La presunta coima para beneficiar a Boscatto

Sobre los US$ 600.000 que había denunciado la Policía brasileña, que era la supuesta coima que recibió Villamayor para evitar la expulsión de Boscatto a su país, el exministro del Interior dijo que “todo fue una mentira de alguien que quiso salvar la chambonada”.

“En Brasil tenía orden de captura, pero esa orden seguramente no fue comunicada a la autoridad portuaria, por eso (Boscatto) subió al avión sin problema para dirigirse a nuestro país”, refirió.

Antecedentes del buscado en Brasil

El viernes 24 de enero de 2020 fue expulsado del país Luiz Henrique Boscatto, quien tiene una condena superior a 36 años en Brasil.

Boscatto fue requerido por la justicia del vecino país por formar parte de una red de contrabando de cigarrillos y también por tener vinculación con el esquema de lavado de dinero Lava Jato por el que está procesado Darío Messer, el “hermano del alma” del expresidente de la República Horacio Cartes.