Eddie Jara: para bajar precios, Petropar despidió a 500 funcionarios contratados por gobierno anterior

El titular de Petropar, Eddie Jara, profundizó con respecto a los detalles de la reducción de precios de combustibles anunciada hoy por el Gobierno, señalando que uno de los factores determinantes fue la reducción de los costos operativos de la empresa, entre estos la reducción del personal de la estatal.

“Obviamente la reducción de estructura de gastos, que está altísima. Se duplicó el nivel de gasto mensual, eso es fuera del costo del producto; estamos hablando de lo operativo. Todo este tema lo estuvimos haciendo, fuimos reduciendo”, dijo Jara.

“A mucha gente no le gusta, estamos con un proceso de desvinculación fuerte en este momento, para que la gente sepa. Estamos desvinculando a más de quinientas personas en este momento”, señaló, remarcando la necesidad de hacerlo, argumentando que, de lo contrario, “esta empresa no solamente no iba a poder reducir, sino que su futuro no era muy bueno”.

Gobierno saliente triplicó el funcionariado

Eddie Jara aseguró que se triplicó o incluso más la cantidad de personal en la petrolera estatal. “Era como tener una segunda planta”, dijo. “Solamente en ese ítem (se ahorraría) más de G. 3.500 millones”, resaltó.

El presidente de Petropar agregó que “todo impacta, todo termina siendo el motivo por el cual no se puede bajar aquello que te permite bajar el precio”.

Jara añadió incluso que no sabe dónde está esa gente, agregando que estas cifras se dispararon en el último año. “Hubo un pico en el 2022 que se mantuvo hasta este momento”, dijo a Radio Monumental.

