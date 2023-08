La reacción de comerciantes al plan de retirar cables de la ANDE de la calle Palma

El plan piloto de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para retirar los cables en desuso sobre la calle Palma y España se encuentra en marcha desde hace varias semanas. Según el calendario, estaba previsto en agosto el retiro de los conductores aéreos sin identificar.

Consultamos a los frentistas acerca de la intención de la ANDE de modificar la instalación de cables al modo subterráneo y ésto fue lo que nos respondieron.

Mirtha Irrazábal, está de acuerdo con el cambio de cables a una instalación subterránea.

“Para mí sería óptimo que saquen los cables porque es una manera de hermosear el centro”, opinó. “Sí lo veo un poquito complicado porque como se ve la tienda la transformamos y está quedando muy linda, pero los cables siguen estando”.

“Ya se había hablado con el presidente de la ANDE y él había prometido arreglar y sacar los cables, pero yo creo que eso les va a llevar mucho tiempo”.

Cables de la ANDE en una instalación subterránea

“Ojalá que lo puedan hacer, nos va a ayudar bastante a hermosear el centro, que es lo que todos queremos para que realmente sea como fue en épocas pasadas la calle Palma”, añadió.

Irrazábal mencionó que la calle Palma “era lo máximo para todos, venir a palmear y que sea otra vez”, por eso confía en que “será como era antes”.

Añadió, “nos estamos reuniendo los frentistas con el presidente de la ANDE para levantar de nuevo el Centro”, puntualizó.

Cables de la ANDE demorará bastante

Hernán Franco teme que este proyecto se prolongue en el tiempo.

“Es un proyecto interesante pero hay que ver cuánto tiempo va a demorar. Nosotros solemos usufructuar la calle los sábados y domingos gracias a la Municipalidad, y cuando se hagan esos trabajos no sabemos si vamos a seguir usando la calle o nos va a afectar como negocio”, sostuvo.

“No sabemos si los clientes van a tener esa facilidad de quedarse un rato, bajar, hacer sus compras y seguir. El delivery sale muy poco, tenemos más clientes que vienen a buscar”, reveló.

Indicó que “todo avance que sea para mejorar me parece fantástico, pero si va a ser rápido o no, no sabemos”.

Confirmó que nadie se acercó a ellos pero están enterados del proyecto de retirar los cables de Palma. “Lo ideal es consultar a los negocios, los que siguen batallando siempre”, finalizó.