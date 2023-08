ANDE: retiro de cables sueltos de calle Palma no tuvo impacto

Hasta finales de julio tenían tiempo las empresas arrendatarias de los postes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para identificar sus cables o serían retirados. Sin embargo, como son varias las empresas que tienen contrato con la institución y se mantienen colgadas, el impacto visual del trabajo realizado es prácticamente nulo.

“Lo que hicimos fue que los cables que estaban colgando, todos sueltos, retiramos, pero la solución es ponerlos bajo tierra; el impacto que causó el trabajo no es tanto”, admitió el gerente comercial de la ANDE, Rodys Rolón.

Dijo que el trabajo sirvió como limpieza y para ordenar, que se ataron los cables para que no cuelguen tanto, pero que el resultado no fue el esperado. “Hicimos un plan piloto a ver si podíamos paliar el problema de la visual pero está visto que por más que queden solo los que tienen contrato, la imagen no es buena”, comentó.

Mencionó que en ese tramo que hicieron la limpieza de cables, están las empresas de telecomunicaciones Claro, Tigo, Personal, operadoras de televisión por cable, Copaco y el 911 de la Policía Nacional, que usan sus postes.

Cables bajo tierra, única solución, dice gerente de la ANDE

Rolón añadió que la solución definitiva es poner los cables de forma subterránea. Consultado al respecto el director de Distribución de la ANDE, Ing. Esteban Molinas, recordó que hace como dos años, la empresa estatal fue convocada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para avanzar con la modernización del Centro Histórico de Asunción, que implicaba el trabajo de la calle Palma.

“Se había hecho una reunión hace mucho tiempo, me dicen que hace como dos años cuando yo todavía no estaba en la dirección de distribución, y se había planteado meter todos los cables en forma subterránea, que es uno de los compromisos de la ANDE”, comentó.

Sin embargo, ese comité nunca más convocó a reuniones. “La ANDE preparó un proyecto inicial pero luego no hubo ningún llamado más, y no lo realizamos nada porque se tenía que convocar a un acuerdo interinstitucional, porque no solo implica a la ANDE”, dijo. Adelantó que ahora están trabajando en un proyecto propio.