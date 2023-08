Exhortan al diputado Figueredo que acompañe pedido de intervención de la gestión del intendente de Carapeguá

La minuta fue presentada en sesión de la Junta Municipal por siete concejales, exhortando al diputado carapegüeño, Figueredo Notario, que recapacite y acompañe el pedido de intervención de la gestión del intendente Cañete. El ejecutivo comunal, la semana pasada pasó al cartismo y anunció que hará lobby en la Cámara de Diputados para tratar de evitar la intervención de su gestión municipal.

El diputado Bocha Figueredo es miembro de la Comisión Especial que fue integrada en la Cámara de Diputados, para analizar la solicitud de intervención de la Municipalidad local. En dicha instancia se estudiará la denuncia presentada contra el intendente Cañete, por los supuestos hechos de mal desempeño en sus funciones o graves indicios de delitos que pudo haber cometido en su gestión desde el año 2022 a mayo 2023.

Lea más: Junta Municipal aprueba intervención de la Municipalidad de Carapeguá

El exhorto y el pedido de que recapacite el diputado Figueredo Notario, aprobó la Junta Municipal, luego de que el parlamentario anunciara en una radio local 90.5, conducido por el periodista Reinaldo Gayoso, que va a proceder de la manera correcta “apoyando al amigo Luciano”, para que pueda salir airoso de la intervención.

El parlamentario declaró que la Comisión Especial va estudiar los argumentos presentados y luego en la plenaria se estará definiendo la situación, puede haber uno o dos dictámenes y el pleno decidirá si se aprueba o no la intervención. “La meta es defender a la ciudad de Carapeguá y la decisión es que vamos apoyar la “No intervención de la Municipalidad”.

Agregó que el pedido de intervención es algo político, “hemos conversado con el intendente Cañete, la salida es esa, la no intervención, para evitar confrontaciones y evitar muchas cosas, por de pronto esa es la posición y vamos a procurar de solucionar este impase”.

Advierten que pueden declarar persona no grata

Advirtieron que si el parlamentario vota por la “no intervención” de la Municipalidad local, será declarada persona no grata por la Junta Municipal, por no acompañar la transparencia y para saber en qué condiciones se encuentra la administración de Cañete, adelantó el concejal liberal Ignacio Ojeda.

Lea más: Diputados estudiará conformación de comisión especial que deberá analizará intervención de la Municipalidad de Carapeguá

La Junta Municipal recordó también a los demás parlamentarios del departamento, que primero deben pensar como ciudadanos paraguayos, que son representantes genuinos de los electores de la ciudad de Carapeguá y como contribuyentes deben tomar con mucha responsabilidad el rol constitucional de autorizar al Poder Ejecutivo la intervención de la Municipalidad de Carapeguá.

El próximo mes la Cámara de Diputados tendrá en sus manos la magnífica oportunidad de dar una señal clara en consonancia con la línea política del Gobierno del presidente Santiago Peña Palacios de combatir frontalmente la corrupción, para así extirpar este tumor maligno que hace metástasis a nivel público.

La minuta de exhorto al diputado Figueredo fue presentada por los concejales colorados, Rosa Ramos, Ederson Centurión, y Pedro Espínola; los liberales Margarita Miró, Rubén Galeano e Ignacio Ojeda y Ramón Vega (PJ). Del grupo de ocho concejales que solicitó la intervención, se abstuvo de votar por el exhorto al diputado el concejal cartista Silva, quien es del mismo movimiento político del parlamentario.