Alumno intoxicado tras vapear: padres piden intervención del MEC

Según la denuncia realizada ante la Fiscalía, el lunes por la tarde, la madre del joven recibió el aviso de que su hijo, que estaba en el colegio, en clase, se sentía mal. Como los padres estaban lejos, recurrieron a la hermana del papá, para que pueda llegar a socorrer al joven lo antes posible. Un vapeador con sustancias estupefacientes habría sido la causa de la intoxicación.

La tía contó a ABC que al llegar, su sobrino estaba tirado en el suelo, dentro del aula, y que los docentes le dijeron que no lo habían tocado por protocolo. “Él no podía hablar, pero sí entendía cuando se le hablaba. Al menos con la cabeza respondía. Pero no podía moverse, estaba muy mal” aseguró la tía.

Tras conseguir un auxilio, llevaron al alumno al hospital, donde quedó internado. Un estudio toxicológico determinó que el estudiante tenía registros de haber ingerido marihuana y benzodiacepinas, en niveles considerables, lo suficiente para ser perjudicial para el organismo humano.

Según confirmó la directora del colegio a medios de comunicación, el joven, que estaba con un grupo de estudiantes, consumió vaper. Dentro del aparato, se habrían encontrado las sustancias estupefacientes.

Alumno intoxicado por vapear: padres exigen respuesta de la dirección y del MEC

Madres preocupadas por la situación, desde el miércoles se vienen reuniendo todos los días frente a la institución educativa, exigiendo una respuesta de sus autoridades y que se tomen medidas para evitar que esto vuelva a pasar. Sin embargo, afirman, nadie les recibió ni les convocó. Ahora, mediante una nota que elevarán el lunes, claman al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que intervenga el colegio.

“Esto ocurrió dentro de la institución educativa en horas de clases, frente a sus compañeros y la profesora, quien lo auxilió en el momento”, señala la nota. “No es la primera vez que las autoridades de la institución se percatan de que los alumnos portan Vaper o Pod, incluso bebidas alcohólicas y una vez hierbas ilícitas, pero no se toman las medidas necesarias para evitar llegar a esto que, lamentablemente, le pasó a un alumno”, añade.

“Este hecho pudo ser fatal porque según la denuncia a la Fiscalía, que realizó el padre del menor, cuando llegaron al hospital le tuvieron que hacer reanimación”, insiste el documento.

Los padres aseguran que el colegio “vaya prácticamente a la deriva” y piden la intervención del MEC y la destitución de la directora.

“No tenemos garantías”, afirman padres, piden explicaciones y seguridad

La directora dijo a medios de comunicación que se activó el protocolo y se comunicó el caso a la instancias educativas pertinentes, además de haberse reunido con el comité de riesgo para ver medidas de control, pero que no se implementa la revisión de mochilas por respetar la intimidad de los alumnos.

Sin embargo, una mamá que pidió no ser identificada por temor a represalias contra su hija, afirmó: “No tenemos garantías de que haya sido así, porque no se convoca a los padres a explicar lo que sucedió. Ellos se sienten ofendidos poque tenemos una causa, pero nosotros necesitamos tranquilidad para nuestros hijos. Mi hija no tiene profesores de proyecto, la mayoría de las veces los alumnos están por afuera, convocamos a reuniones, fuimos, pero nada ocurre”.

“Ahora vino el caso de que le drogaron al alumno en el colegio, entonces no hay seguridad, nada. Queremos llegar al ministerio, que nos reciba alguien responsable, que nos escuchen. Nosotros pedimos encarecidamente atención, pero ni la directora, nadie de la institución, nos convoca a una reunión y nos informa”, añadió la mamá.