IPS: farmacéuticas defienden pago de US$ 158 millones que cuestiona la Contraloría

La deuda del Instituto de Previsión Social (IPS) con las empresa farmacéuticas por la provisión de insumos, medicamentos y otros servicios asciende hasta el 31 de julio del 2023, a US$ 280 millones, según Luis Ávila, secretario de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica (Cifarma).

Según indicó Ávila, el millonario monto incluye el saldo pendiente de pago de US$ 158 millones, que la Contraloría General de la República (CGR) cuestiona por no contar con documentos respaldorios, según auditoría financiera realizada al IPS sobre el ejercicio fiscal 2022.

Los US$ 158 millones que, según la Contraloría, no tienen documentos respaldatorios, representan el 56% de los US$ 258 millones que el IPS debe a los proveedores hasta julio de este año.

“La deuda del IPS a julio del 2023 suma US$ 280 millones, esto incluye lo que supuestamente no tiene documentación respaldatoria”, manifestó Ávila.

En IPS los documentos por US$ 158 millones están en trámite, afirman

Ávila defendió el monto a cobrar, asegurando que “los documentos están” y que la Contraloría ya tiene conocimiento de la situación.

“Nosotros tenemos toda la documentación, por ese lado estamos tranquilos. Hay que entender que por un lado está lo que ya tiene documentación ingresada en el IPS y otra cosa es lo que está en los parques del IPS, pero que todavía el proveedor no presentó los documentos. A eso, ellos le llaman: sin documentos respaldatorios”, dijo.

El secretario de Cifarma precisó que el proceso es muy burocrático, pero que los proveedores están tranquilos y seguros. Refirió que esos documentos que no fueron encontrados por la Contraloría aún están en proceso tras la entrega de los fármacos.

“Claro que no están los documentos, porque el IPS tiene que emitir un acta final para que yo (proveedor) presente mi expediente. Cuando se envía esa acta firmada, ahí recién yo puedo ingresar (el documento final). Ellos le llaman documentos respaldatorios a mi factura, pero el acta de entrega está, la remisión está y la factura todavía no se entregó porque falta una parte final, que el IPS es el que emite”, sostuvo.

Proceso es burocrático y puede durar varios meses

Ávila detalló el procedimiento que se realiza tras la entrega de fármacos, asegurando que el proceso es largo.

“El IPS lo que hace es: recibe el medicamento, contabiliza las medicinas, le hace un análisis si el medicamento está bien, y eso tarda entre 45 a 60 días. Después de eso hace la documentación de que recibió, controló y que distribuyó; normalmente eso tarda entre 60 a 75 días”, manifestó.

El secretario de la Cifarma indicó que el último pago realizado por el IPS a los proveedores fue a finales de agosto. Manifestó que el monto pagado fue de G. 25 mil millones.

Asimismo, sostuvo que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) está cumpliendo con el compromiso realizado mediante el Ministerio de Economía y abonó la primera cuota de G. 78 mil millones.

Según se había acordado, la cartera sanitaria realizará cinco pagos, de unos US$ 10 millones cada uno hasta fin de año y, posteriormente, el monto total de la deuda con las farmacéuticas sería pagado mediante la emisión de bonos.