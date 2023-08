Hacienda pagará US$ 10 millones al mes para saldar deuda de Salud Pública con farmacéuticas

A fin de saldar la deuda que tiene el Ministerio de Salud con las empresas farmacéuticas, el Ministerio de Hacienda se comprometió a pagar unos US$ 10 millones mensuales hasta fin de año y posteriormente cancelar el déficit mediante emisión de bonos. El monto documentado es de US$ 250 millones, sin embargo, la deuda total rondaría los US$ 440 millones, según proveedores.