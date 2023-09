Lambaré: Intendente dice que Parque de la Salud en terreno defendido por vecinos, es inviable

En la comuna lambareña existe un conflicto sobre la utilización de un espacio de 41.000 m2 de área verde que debían ser destinados a un Parque de la Salud, pero que hasta ahora no fue transferido por la empresa Compañía Paraguaya de Desarrollo Urbano.

La firma, pidió un cambio del terreno, lo que motivo a una manifestación de lambareños que exigieron la defensa del trazado original.

No obstante, el intendente se mostró a favor del cambio y comentó que para poner en condiciones la zona baja del terreno original se tiene que gastar aproximadamente US$ 2 millones, dinero con el que no cuenta la comuna.

Según indicó, 20.000 m2 corresponden a zona baja. Por esta razón, está a favor de que se cambie el trazado del terreno hacia zonas más altas que no representen mayor inversión.

“No tenemos la plata”, expresó y recordó que cuando él asumió en el 2021 encontró una comuna en muy mal estado financiero.

“Es inviable hacer un Parque de la Salud en ese terreno”, agregó. Indicó que por eso se entablaron conversaciones con la empresa para hacer el cambio.

El jefe comunal resaltó que la resolución data de 1979 y que ningún intendente hizo nada para reclamar el terreno hasta ahora.