Paraguay desmiente a ministra argentina: la postura sigue firme en contra de “peajes unilaterales”

Tras una reunión de la que formaron parte autoridades de Argentina y de Paraguay, la ministra de Energía, Flavia Rayón, había asegurado en sus redes sociales que se acordó el derecho de cobro del peaje por parte de Argentina en la hidrovía Paraná-Paraguay. No obstante, la ministra de Obras, Claudia Centurión, desmintió a la autoridad del vecino país.

“Creo que ya hemos manifestado que la postura de nuestro país es clara: peajes unilaterales no corresponden en el marco de la hidrovía y esa es la posición planteada”, manifestó, reiterando así que Paraguay no acepta aún el cobro del peaje por parte de Argentina, como lo decía Rayón.

No darán detalles hasta terminar negociaciones

En otro momento, la ministra Centurión manifestó que no van a brindar mayores detalles hasta que terminen las negociaciones. “Vamos a respetar el acuerdo. Estamos en fase de negociación y no vamos a referirnos más sobre el tema para evitar pimponeo. Me comprometí en esa mesa en que en fase de negociación no vamos a dar mayores detalles”, insistió.

Desde la Cancillería siguen encabezando las negociaciones para eliminar las crispaciones que existen y que se iniciaron con el peaje pero se fueron acrecentando luego de que Paraguay tomara la determinación de retirar el 50% de la energía de Yacyretá, afectando la provisión que recibía Argentina.

