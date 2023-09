Declaraciones de “guerra”: escuelas, hospitales y transporte deben ser prioridad en el PGN, insisten

Ante el planteamiento del diputado Rubén Rubin (Hagamos), de “comprar misiles que alcancen a zonas claves de la región”, su colega Raúl Benítez (PEN) insistió esta mañana en que hay otras prioridades que se deben estudiar antes de la idea del armamento de defensa nacional.

“Con el presupuesto recargado y sobrecargado que tenemos, hablar de invertir en misiles... No me parece correcto, con otras prioridades que tenemos como en educación, salud... Y transporte, que es otro tema bastante sensible que no estamos pudiendo solucionar”, señaló el parlamentario sobre la idea de priorizar compra de armamento de combate.

“Personalmente, creo que el Presupuesto de Gastos de la Nación es la verdadera la representación de lo que nosotros consideramos como prioridad. Podemos llenarnos la boca con muchos discursos, pero el PGN es el que habla... Y creo que, en ese sentido, el PGN tiene que ir por otro lado”, agregó el legislador.

En otro momento, recalcó que Rubin habló del armamento en el contexto de conflicto con Argentina y no se puede ahora decir que se refería a la defensa nacional o la lucha contra grupos narcos.

El PGN no cubre lo mínimo para servicios públicos

“Nosotros tenemos un presupuesto reventado que no cumple con los mínimos requisitos que estamos necesitando para que funcionen los servicios públicos, entonces en ese sentido van mis declaraciones”, insistió Benítez con respecto a su firme postura de que el Gobierno y el Congreso hoy deben tener otras prioridades, sin entrar a debatir en las “declaraciones de guerra” y hablando más que nada de la compra de armamento.

“No podemos pensar en invertir (en misiles) si no podemos siquiera lograr que funcione una escuela o un hospital. ¿Qué lo que vamos a proteger?”, cuestionó para ABC Cardinal.

