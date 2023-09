Diputados rechazan la declaración de “guerra” de Rubén Rubín a la Argentina

“Yo, como joven paraguayo, sí iría a la guerra. Sin duda iría a la guerra por mi patria”, había afirmado el pasado martes el diputado Rubén Rubin (Hagamos), durante la comparecencia de autoridades de la Fuerzas Armadas ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, en el marco de definir los recursos que se destinarán el próximo año a nuestra milicia. Precisamente, otra parte criticada fue la idea de “comprar misiles que alcancen a zonas claves de la región”.

Rubín, que es el único diputado de Hagamos de un total de 80 miembros en la Cámara Baja, encontró rápidamente el rechazo a sus expresiones del diputado Walter Harms (ANR), que integra la bancada oficialista de Honor Colorado, compuesta por 31 diputados.

“Mi total rechazo a las desacertadas expresiones de mi colega Rubén Rubin, respecto a adquirir misiles que apunten a objetivos de países amigos de la región. El Paraguay, por mandato de la Constitución Nacional (Art. 144) renuncia a la guerra”, escribió Harms en Twitter.

Opiniones particulares y desacertadas, considera Aguilera

La diputada Bettina Aguilera, que lidera la recientemente inaugurada “Bancada Colorada Independiente”, que respalda y responde al presidente Santiago Peña, enfatizó en que las expresiones de Rubín para nada representan ni a la Cámara de Diputados y menos al gobierno.

“En absoluto, no representa una posición corporativa ni del cuerpo colegiado que es la Cámara de Diputados, es una posición particular del legislador y en este caso me parece un poco desacertado, porque lo que tenemos es que apostar a una solución pacífica y no agravar más el conflicto, en querer declarar una guerra por ejemplo a nuestro país vecino, con quién queremos seguir teniendo relaciones”, afirmó Aguilera.

Remarcó que la postura de nuestro país se enmarca en la búsqueda de soluciones pacíficas y que mantendrán los reclamos con firmeza en diferentes espacios, pero por la vía diplomática.

“Los colegas que están en el Parlasur, la próxima semana van a emitir un comunicado concreto, en unidad con los otros países miembro, sobre la postura que tiene la región sobre el problema que estamos teniendo, porque es un problema que no (afecta) solo a Paraguay, sino a los otros países miembros”, sostuvo la diputada oficialista, que consideró que “ese comunicado contundente y rígido en el Parlasur también va a tener sus efectos positivos en el marco de la solución de este conflicto”.

No condice con postura del pleno ni con prioridades, sostienen

En la misma línea, el diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional), que integra la multibancada de partidos minoritarios de la Cámara de Diputados, enfatizó en que lo expresado por diputado Rubín no pueden tomarse como una posición institucional y enfatizó que nuestro país tiene otras prioridades antes que la inversión armamentísta.

“Es una cuestión netamente particular del colega. No nos había comentado esto nunca. No lo habíamos hablado. Sí habíamos conversado en la Mesa Directiva sobre la situación del peaje arbitrario en la hidrovía, pero nosotros nunca hablamos en estos términos. Estas son palabras del colega que no representan las posición del pleno”, remarcó Benítez.

Insistió en que como autoridades, son los primeros que deben abogar por una solución pacífica de este tipo de conflictos, lo cual no implica ceder al reclamo nacional que se da en la hidrovía.

“Tenemos que tener la capacidad de dialogar y solucionar las cosas sobre una mesa. Me parece que uno no puede comentar esto como si nada. Yo estoy completamente en desacuerdo con las expresiones de mi colega”, reiteró.

Finalmente, sobre la propuesta de compra de armamento, recordó que “como nosotros destinemos nuestros recursos en el Presupuesto General de la Nación, habla de nuestras prioridades” y en ese sentido, “si nuestra prioridades van a estar en invertir en armamento y en misiles por encima de escuelas y un sistema de salud, (...) creo que tenemos una poco trastocadas las prioridades”.

Creen que tras elecciones, bajarán lo ánimos

“No creo que el gobierno ni quienes representamos a otros poderes del Estado estemos en plan de buscar una guerra con nadie, ni con Argentina ni con otros países vecinos. Creo que vivimos un momento de tensión política electoral por el lado de Argentina y por este lado de un gobierno que busca legitimidad de la ciudadanía y es normal que para eso se plantee un conflicto para que salgamos todos a defender”, consideró la diputada opositora, Johanna Ortega (Partido País Solidario), que tampoco comulga con las expresiones de Rubín.

Enfatizó en que para nada minimiza el reclamo paraguayo contra el cobro de peaje en la Hidrovía, pero cree que gran parte de ese conflicto está azuzado por la campaña electora en el vecino país.

“Si bien pienso que tenemos que como paraguayos debemos estar unidos en cuanto a nuestros intereses por este tema de la Hidrovía, creo que cuando baje un poco más la cuestión electoral dentro de una semana en Argentina y el gobierno esté más asentado acá, vamos a volver a las mesas técnicas y diplomáticas que es donde esto tiene que resolverse”, sostuvo.

La legisladora también enfatizó en que a nivel presupuestario, nuestro país debe tener otras prioridades como salud y educación antes que la compra de armamento.

Cartista respalda lo referente a compra de armamento

A diferencia de su colega de bancada Harms, el diputado José Rodríguez (ANR, Honor Colorado) defendió las expresiones de Rubin, en el aspecto de promover la inversión armamento de nuestro país, supuestamente no contra Argentina específicamente.

“Yo apoyo al Diputado Rubén Rubin, necesitamos fortalecer nuestros organismos de seguridad con los mejores equipos convencionales de defensa, no podemos seguir dependiendo de otras potencias en caso de necesidad, no es para ir a la guerra sino para defender nuestros intereses”, escribió Rodríguez en Twitter.