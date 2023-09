Ya casi terminan las clases y Nenecho ahora entrega pupitres a escuelas de Asunción

La primera institución que recibió los pupitres y sillas esta semana, por parte de la Municipalidad de Asunción, fue el Colegio Nacional Coronel Vicente Mongelós, de Loma Pyta. En este sitio fueron entregados 280 sillas y mesas pupitres individuales para alumnos, mediante una inversión de G. 63.700.000, provenientes de Fonacide.

Lea más: Asunción: “Nenecho” propone fraccionamiento de deuda para cobrar Fonacide, royaltíes y juegos de azar

La administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista) habría sido negligente en la ejecución de los fondos, puesto que el dinero que se está ejecutando ahora corresponde al Fonacide del 2018. A inicios de este año, todavía se tenía un “saldo” de G. 13.059.082.582 del Fonacide sin ejecutar desde el 2018, es decir que no se realizaron las obras ni se hicieron las compras de mobiliarios que se podían, en años anteriores.

Lea más: Asunción: escuelas no tendrán obras con Fonacide porque Municipalidad no cumple con Hacienda

A esto se suma que la comuna no recibió desde el 2019 más dinero de Fonacide, debido a la falta de rendición de cuentas por parte del, en ese entonces, intendente asunceno, Mario Ferreiro. El actual jefe comunal tampoco resolvió el problema en el 2020 y hasta este año se sigue esperando la transferencia.

Asunción debía recibir G. 40 mil millones del Hacienda

Según datos de la comuna, la municipalidad no recibe del Ministerio de Hacienda la suma de G. 40.229.455.275 (unos US$ 5.526.024) correspondiente a Fonacide, royaltíes y juegos de azar desde el 2018. Eso se debe a que no cumple los requisitos exigidos por el Ministerio.

Lea más: Asunción: once escuelas siguen esperando reparaciones con dinero del Fonacide

Las otras instituciones educativas que finalmente recibirán los mobiliarios este año son: Escuela Básica Nº 225 Doctor Juan León Mallorquín, Colegio Nacional Presidente Federico Cháves, Colegio Nacional De E.M.D. Presidente Franco, Escuela Básica Nº 18 República De Cuba, Escuela Básica Nº 170 General Máximo Santos, Escuela Básica Nº 343 Manuel Ortiz Guerrero.

También serán beneficiadas con los muebles, el Colegio Nacional De E.M.D. Dr. Eduardo Alvarín Romero, Escuela Básica Nº 434 Juan Eudoro Cáceres, Colegio Nacional De E.M.D. Ysaty, Escuela Básica Nº 1787 San Vicente De Paúl, y la Escuela Básica Nº 14716 Municipal Marangatu Rape.