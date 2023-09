Gremialista argentino: “A Paraguay no hay que dejar de cobrarle el peaje ni un solo día”

El gremialista argentino Juan Carlos Schmid se opone a que el Gobierno de su país ofrezca a Paraguay la suspensión transitoria el cobro del peaje. Para sentar postura, se despachó en contra de nuestro país, incluso asegurando que sólo Argentina se hace cargo de inversiones en la hidrovía, mientras que el “Gobierno paraguayo nunca puso un peso”.

El secretario general de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la Argentina, Juan Carlos Schmid, dijo que “a Paraguay no hay que dejar de cobrarle el peaje ni un solo día porque no lo vuelven a pagar más”.

Agregó que es la “forma de operar” de Paraguay, argumentando así que se opone a la posibilidad de que Argentina ofrezca dejar de cobrar el peaje, aunque de forma transitoria, como gesto de negociación con Paraguay.

“Se tiene que seguir cobrando. A nosotros no nos corresponde pronunciarnos sobre el valor del peaje. Pero si se define que se les estuvo cobrando por demás de caro, que se establezcan mecanismos para devolverle los fondos. Pero no se le puede dejar de cobrar un día a Paraguay porque no le volvemos a cobrar más”, enfatizó Schmid, en una entrevista que brindó al medio argentino Rosario 3.

Paraguay “no puso un peso”, según sindicalista

El dirigente sindical argentino manifestó que Paraguay nunca puso una moneda en el tramo paraguayo de la hidrovía.

Agrega que, sin embargo, Argentina financió el balizamiento por 10 años y que las líneas paraguayas usufructúan “sin pagar un peso”.

Finalmente, el representante sindical se quejó de que los empresarios argentinos defiendan intereses paraguayos.

Protestas contra cobro de peaje en la hidrovía

Paraguayos, bolivianos y brasileños protestan por el alto costo del cobro de peaje por parte de Argentina en la hidrovía.

El vecino país este año comenzó a cobrar una tarifa de peaje por el acondicionamiento de la hidrovía.

Barcazas con bandera paraguaya fueron retenidas semanas atrás y posteriormente liberadas. Esto se dio dentro del marco del conflicto por la hidrovía.