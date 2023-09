Madre denuncia suspensión de cirugía a su hijo y doctores alegan razones médicas

El niño de ocho años de edad viene padeciendo de un tumor en la pierna derecha y tenía cita en el Hospital Niños de Acosta Ñu. La madre explicó a ABC Color que hizo todas las gestiones para ser inspeccionado y obtuvo la posibilidad de que lo operaran a su hijo el 22 de julio pasado.

En aquella oportunidad ya le habían suspendido la operación, alegando que no era tan urgente. En ese momento, la familia había gastado mucho dinero para los estudios médicos previos, y volver a hacerlos para otra fecha, le iba a generar un sobrecosto excesivo, pues sus integrantes son de escasos recursos económicos, según la madre.

La segunda fecha agendada era el 22 de setiembre. La mamá relató a ABC que con nuevos estudios clínicos fueron hasta el hospital Niños de Acosta Ñu porque aparentemente estaba preparada la cirugía.

Se llevaron una nueva sorpresa

Con mucha ilusión llegaron hasta el centro asistencial a las 3:00 para el momento tan esperado. Sin embargo, en la administración le vuelven a decir que se postergó. La madre les reclamó el porqué no avisaron con tiempo para evitar gastos y traslados, pues ellos son de la localidad de Quiindy en Paraguarí.

“Ese tumor crece rápido y el doctor me dijo: no es que él se va a operar así nomás, es algo riesgoso y no se puede ingresar al quirófano”, expresó la mujer sobre la conversación con un funcionario.

Además le exigieron que previamente debía consultar en ese hospital para operarse y “él no me dijo eso antes”, indicó. Finalmente, el paciente tiene un turno para el 10 de octubre con un traumatólogo.

Médico indicó que madre no cumplió con requisitos

Desde el centro de referencia de atención a niños y niñas confirmaron que el traumatólogo, Dr. Jorge Vera, le había dicho a la madre qué pasos debe cumplir para que el paciente acceda a una operación.

Explicó que llegó la fecha, pero el afectado no contaba con los estudios pre quirúrgicos, ni fue evaluado por el pediatra con una ficha en el Acosta Ñu, en la previa a la cirugía. Por ese motivo no fue sometido a la intervención.

Son pasos previos que a todos se les solicita para una cirugía programada y así evitar cualquier riesgo, señaló.

“Necesitamos la evaluación general del paciente, con el pediatra, antes de la operación”, resaltó.

