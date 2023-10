Indert atiente a invasores y olvida gestiones de productores, cuestiona la Rural

“Mal estamos. No estamos mejor como se prometió en campaña electoral, así en materia de reforma agraria como de defensa de la propiedad privada y de las tierras públicas. Además, ahora el propio Estado se expropia a sí mismo para beneficio de unos pocos que son sus aliados políticos, vulnerando el principio de igualdad de la Constitución”, lo que es inaudito, dijo el abogado Diego Torales, directivo de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Opinó que es poco probable que el presidente de la república, Santiago Peña, vete la criticada ley sancionada a favor de aliados políticos del departamento de Villa Hayes, por temor a un quiebre en el oficialismo. No obstante, eso es lo que se espera.

Lea más: Tras años de promesas, Indert transmite por primera vez la sesión del Consejo

Además, en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) no se está avanzando tal como fue prometiendo desde el principio de la gestión su titular, Francisco Ruíz Díaz, porque el mismo no está emitiendo las resoluciones esperadas. Por otro lado, ya pasaron dos meses desde que está el nuevo gobierno pero hubo una sola reunión del Consejo Asesor del Indert, reclamó Torales.

Comentó que varios propietarios aledaños a la finca estatal invadida en Villa Hayes están temerosos de las implicancias colaterales que les llegarán del nefasto precedente que se genera con la llamativa “expropiación” de las tierras del Ministerio de Defensa Nacional.

Indert desatiende a pequeños productores

De manera paralela, lamentó que el presidente del Indert esté realizando reuniones con invasores de propiedades privadas, en diferentes zonas, prometiendoles titulación masiva de tierras, mientras miles de pequeños preoducores esperan la titulación de sus fincas, desde hace décadas, pero que no avanza porque desde que asumió no está emitiendo resoluciones, y al parecer todavía no se estaría adentrando personalmente en el manejo administrativo de la institución.

“El Indert no tiene presupuesto y no hay esperanza de que lo tenga, pero adeuda más de US$ 100 millones en materia de compra de tierras y expropiaciones, de los cuales algunos compromisos tienen más de 30 años esperando, y si no se paga por las tierras el Indert no podrá titularlas, porque las fincas deben estar a nombre de la institución para así hacer las tranferecias a nombre de los beneficiarios de la reforma agraria”, expresó.

En ese sentido, dijo que el presidente del Indert estaría desconociendo la ley de la reforma agraria, porque está dando prioridad a gente que tiene antecedentes de invasión de propiedades y dejando de lado a beneficiarios de la ley;

“Ruiz Díaz se pasa recorriendo prometiendo titulación masiva, no saca ninguna resolución y además no hay fondo para pagar las deudas del indert, lo que demuestra que tiene una retórica vacía, porque si sigue así no va a poder hacer lo que está prometiendo”, opinó.

Indert solo convocó a una primera reunión protocolar

Enfatizó que aplaude la innovación que prometió el nuevo titular del Indert, de que va a televisar la sesión de la reunión del Consejo Asesor del Indert, pero desde que asumió este gobierno, en agosto, solo se ha cumplido una reunión protocolar y de presentación. De hecho,ya estamos entrando en octubre pero todavía no se convocó a una reunión para analizar temas de fondo y problemas históricos.

Pedimos que se respete la propiedad privada, porque Ruíz Día está teniendo un problema comunicacional, porque está dando un mensaje en contra de la propiedad privada, flagelo que está empezando de nuevo. “Esperamos que se ponga a trabajar, a mover los expedientes”, puntualizó.