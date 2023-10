Caacupé: denuncian que escuela está en peligro de derrumbe por detonaciones de dinamita

A raíz de las continuas detonaciones de dinamita que se realizan por los trabajos de la ruta PY02 en Caacupé, la institución Inmaculado Corazón de María tiene graves daños estructurales, como grietas en las paredes, que incluso ya están a punto de derrumbarse.

Lorena Fariña, madre de familia, manifestó su preocupación ante esta terrible situación y relató que es algo que vienen aguantando desde hace mucho tiempo, pero ahora sucedió lo que temían.

Todo se complicó más debido a que ahora la escuela ya está a punto de caerse.

Lea más: Las obras de ampliación de la ruta PY02 solo ocasionan accidentes y perjuicios dicen los cordilleranos

Las paredes y el techo están en pésimas condiciones y los niños tienen clases fuera del recinto porque la escuela podría derrumbarse en cualquier momento.

Denuncian que escuela está en peligro, con techos a punto de caer

Algunos padres ya no quieren enviar a sus hijos a la escuela por el deplorable estado de la institución.

“Todos los padres estamos muy preocupados porque el techo y las paredes se están por caer sobre la cabeza de los niños”, dijo la denunciante, pidiendo auxilio a las autoridades para que los ayuden porque ya no saben qué hacer.

Fariña explicó que todos los problemas que provocan las detonaciones a la casa de estudios ya fueron comunicados a la empresa constructora Rutas del Este. La respuesta fue que van a solucionar, pero hasta ahora todo sigue igual.

Denuncian que escuela está en peligro y ya presentaron una nota

La encargada de despacho de la escuela Inmaculado Corazón de María del barrio Loma, la licenciada Emilce Núñez de Ruiz, presentó una nota a Rutas del Este para comunicar que dicha institución está afectada por las obras de ampliación de la ruta que se desarrollan a unos 600 metros del lugar.

Después de la nota, los funcionarios de la empresa constructora se constituyeron en la escuela para verificar la situación y habían acordado que la arreglarían, pero de eso ya pasó un mes y hasta ahora no hay ninguna solución.

Ante esto, la directora, los docentes y padres de familia solicitan de forma urgente la intervención de las autoridades porque los alumnos corren peligro de sufrir algún accidente.

Con respecto a estos inconvenientes, llamamos al teléfono de la empresa Rutas del Este para consultar por qué no solucionan el problema, pero no atendieron a nuestras llamadas. Así también, llamamos al representante de Obras Públicas, el ingeniero Isaac Campuzano, pero no contestó a las llamadas. Estamos abiertos a escucharlos si desean referirse al caso.