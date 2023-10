Qué dijeron los “ocupantes vip” que entregaron llaves y desistieron

Hugo Berthold Friesen y Berthold Penner Friesen ocuparon cerca de tres hectáreas en la finca 916 del Ministerio de Defensa, en Jardines de Remansito, confirmó el contralor Marco Aurelio González. El mismo señaló que ambos decidieron hoy entregar las llaves de acceso a los predios donde ya edificaron.

“Ellos presentaron por escrito ante el Juzgado y en la audiencia expusieron que ellos se habían instalado con buenas instenciones y esperaban que se produzca la autorización legal para la transferencia a sus nombres. Y como no prosperó, voluntariamente reconocen el dominio del Estado Paraguayo y se acercaron a presentar las llaves”, detalló en rueda de prensa.

Uno de los predios posee un tinglado y otro una pequeña edificación, detalló sobre la situación de los inmuebles entregados.

Agregó que uno de los dos ocupantes contó que intercambió un vehículo con una persona, a cambio de los derechos sobre esa parcela. Es decir, se hizo un acuerdo entre privados. Ninguno de los dos presentó documentaciones del Indert.

“Solo manifestaron un contrato entre particulares, no presentaron otra constancia expedida por autoridades públicas”, señaló. No supo precisar en el momento el nombre de quién le entregó la supuesta titularidad pero dijo que no serían funcionarios.

En ese sentido, aclaró que ninguna documentacion de ese carácter sirve como justificación para la ocupación y recalcó que el pertenece al Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa enviará a funcionarios a las fincas cuyas llaves fueron entregadas y se montará guardia en la zona, detalló.

Hay ocupantes que no son “vip” en la zona

Por otra parte, el procurador aseguró que más allá de los más de 15 ocupantes que quedan en la zona ribereña de los “Jardines de Remansito”, también hay muchas otras casas precarias de ciudadanos de menos recursos económicos, dentro del predio que pertenece al Estado.

“Detrás de la zona ribereña hay 131 hectáreas más y todos van a recibir el mismo trato, existen construcciones más precarias”, aseguró para indicar que no todos los ocupantes posen recursos económicos pero de igual manera garantizó la recuperación de toda la finca.

Finalmente, el contralor reiteró que están investigando y que aún no han podido definir tipos penales posibles para derivar el caso al Ministerio Público. No obstante, prometió que lo harán cuando obtengan las respectivas evidencias.