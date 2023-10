Confirman a fiscala de caso tortura en Academil y víctima teme impunidad

La víctima del crimen de lesa humanidad Rubén Maximiano Medina Lezcano teme la impunidad de los perpetradores del hecho porque la fiscala Sonia Sanguinés, de la Unidad 2 Especializada en hechos punibles contra los Derechos Humanos, de forma reiterada le negó el acceso a la carpeta fiscal para realizar las fotocopias y enterarse de los “avances” de la investigación.

Lea más: Piden apartar a fiscalas de casos de presuntas torturas, por supuesto parcialismo

Los familiares de la víctima indicaron que el Ministerio Público en vez de intentar llegar a la verdad de los hechos y castigar a los responsables del delito de lesa humanidad, más bien actúa como protector de los responsables de este crimen.

Los familiares indican que temen que los perpetradores de la tortura sean beneficiados con la impunidad, porque a casi dos años de haberse consumado el delito, no hay un solo imputado y al parecer tampoco lo habrá.

Negativa a fotocopias derivó en recusación

Debido a las constantes negativas de la agente fiscal Sonia Sanguinés para proveer las fotocopias requeridas, fue recusada. Sin embargo, su interina la fiscala Sussy Riquelme igualmente se rehusó en autorizar las fotocopias de la carpeta de investigación fiscal.

La excusa para rechazar el pedido de fotocopias, tanto de Sanguinés como de Riquelme, es que la víctima al no ser querellante, no es parte del proceso, por lo que no puede tener acceso a las copias. Empero, según refieren los familiares de la víctima, la investigación penal estaba congelada porque los investigados son militares.

Lea más: Cadete presuntamente torturado: suspenden audiencia ante Justicia Militar

Fiscalía General rechazó “in limine” impugnación

Por Resolución N° 5270 del 3 de octubre de 2023, la Fiscalía General rechazó in limine la impugnación de Rubén Maximiano Medina Lezcano que presentó bajo patrocinio de las abogadas Cinthia Espínola y Noelia Beatriz Quintana Schaffer, promovida contra la Resolución FA DD.HH N° 31 del 28 de agosto de 2023 dictada en la causa N° 1961/2022 caratulada “Personas innominadas s/ tortura”, y en consecuencia se confirmó a la agente fiscal Sonia Sanguinés.

El fiscal general del Estado, Emiliano Ramón Rolón Fernández, argumenta que Rubén Maximiano Medina Lezcano no cuenta con la legitimación, pues si bien alega la calidad de víctima, no es parte en el presente proceso pues no agrega constancia que acredite su intervención como querellante. Al respecto según el informe contenido en la Nota N° 551 del 13 de setiembre de 2023, remitido por la agente fiscal Sussy Riquelme, no cuenta con querella.

En la mencionada resolución, el fiscal general Rolón Fernández señala que “la primera obligación del compromiso de la persecución penal es individualizar al sujeto pasivo, además de identificar al tipo legal afectado”.

Seguidamente, menciona lo que dispone el Art. 68 numeral 5 del Código Procesal Penal: “en caso que la víctima no haya intervenido en el procedimiento como querellante, solo podrá impugnar la desestimación o sobreseimiento definitivo”.

La fiscala adjunta Nancy Salomón por Resolución N° 31 del 28 de agosto de 2023 rechazó la recusación que promovió Medina Lezcano contra la fiscala Sonia Sanguinés Bidondo. Posteriormente, la víctima de tortura planteó la impugnación contra el rechazo de la recusación que ahora fue rechazada por la Fiscalía General.

Desde marzo de 2022 intenta obtener copias

Medina Lezcano refiere en su denuncia que desde marzo de 2022 intenta en vano obtener las copias de la carpeta fiscal, pero repetidamente le fue negado por lo que se vio obligado a contratar abogados.

Supuesta tortura en la Academil

La denuncia ante la Fiscalía presentada el 14 de marzo de 2022, refiere que en febrero de ese año, cuando cursaba el tercer año en la Academil, Medina Lezcano sufrió torturas por parte de sus superiores, quienes supuestamente, en varias oportunidades realizaron apremios físicos en horas de la madrugada, sumergiéndole en el agua. Dijo desconocer a sus agresores porque tenían cubierta la cabeza con bolsa.

El informe médico forense refiere que la víctima sufrió traumatismo de partes blandas en cabeza, ambos codos y mano izquierda, según certificado de la Dra. Odilia Ruiz Díaz, del 25 de marzo de 2022.

Lea más: Militares niegan hechos de torturas en Academil y Licemil, a pesar de denuncias

Sumario al denunciante

Luego de realizar la denuncia de tortura ante el Ministerio Público, Rubén Medina Lezcano fue denunciado y enfrentó un sumario en la Academil en una causa caratulada como “Hurto y posible falta disciplinaria”.

La abogada Noelia Quintana Schaffer dijo que Medina Lezcano fue sobreseído del sumario que enfrentó en la Justicia Militar.