Militares niegan hechos de torturas en Academil y Licemil, a pesar de denuncias

A través de una conferencia de prensa, los representantes militares niegan los hechos de violencia y tortura a los cadetes de la Academia Militar Francisco Solano López (Academil), en Capiatá y en el Liceo Militar Acosta Ñu (Licemil), de Ypané.

César Arístides Caballero García, comandante de la dirección de la Academil expresó lo que sucedió con el cadete del tercer año de Caballería, Alcides Ariel Mancuello Figueredo, quien hasta ahora se encontraría en Terapia Intermedia en el hospital Militar.

Cadete internado cayó de un árbol de eucalipto, dicen

El jueves a las 17, los cadetes estaban haciendo tareas de instrucción en el área ecuestre. Los cadetes, por orden del comandante, juntaron las ramas caídas cerca de los picaderos para luego ser llevados a otro sitio. Luego de esta actividad, en la academia se prepara un té de eucalipto, tras varios casos de influenza en el cuartel.

Mancuello subió a un árbol de eucalipto para bajar las hojas, expresó el comandante. “El cadete se empezó a balancear por una de las ramas y esta se soltó. El cadete se cayó de espalda en el suelo y ahí se golpeó la espalda”, detalló.

Tras el golpe por la caída, el cadete recibió los primeros auxilios en la Academia y luego fue derivado hasta el Hospital Militar a las 20:00 aproximadamente. Los estudios hechos al cadete arrojaron que el joven tuvo una fractura en una costilla, según detalló el comandante.

Asimismo declara que el estudiante pasó el fin de semana en el hospital, fue monitoreado en todo momento y su familia fue asistida. “El lunes el joven tuvo una inflamación en los pulmones que le impedía respirar normalmente. Por ese motivo fue llevado a Terapia Intermedia para su evaluación favorable”, subrayó Caballero.

Aclaró que en la Academil no existió ningún maltrato. “Nosotros estamos abiertos, no tenemos nada que esconder. En la academia militar no vamos a permitir ninguna falta de dignidad de la persona”, expresó.

Comandante de Licemil niega torturas a menores de edad

Por su parte, el Comandante del Liceo Militar Acosta Ñu, el coronel Carlos Martínez, expresó que, ante la noticia de un cadete internado, ayer se autoconvocaron varios padres de familia de cadetes para conocer qué es lo que ocurrió y conocer la situación de sus hijos menores de edad.

A pesar de que los padres de familia se comunicaron a ABC para denunciar los casos de tortura a los jóvenes en una semana, el coronel dice que los encargados de los menores se fueron confundidos. “Algunos padres estaban confundiendo la internación de ciertos personales militares. Creían que eran del Acosta Ñu”, expresó.

En su poca declaración dijo que han manifestado institucionalmente que no han tenido “ningún maltrato físico ni psicológico que va en contra de la dignidad humana”, expresó. Aclaró además que el Liceo Militar Acosta Ñu no va a apañar ningún tipo de abuso.