IPS está en busca de estrategia financiera para honrar millonarias deudas con proveedores, afirman

La deuda del Instituto de Previsión Social (IPS) al cierre del mes de setiembre asciende a más de G. 6,2 billones (US$ 850,8 millones), según informaron la semana pasada las autoridades del seguro social ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.

Las millonarias deudas de la previsional compuesta por préstamos obtenidos vía Ley N° 7037/22 (capital e interés) suman US$ 241 millones; mientras que con proveedores asciende a US$ 101,4 millones.

A esto se suma las deudas con proveedores aún sin impacto presupuestario, es decir, que se sigue procesando, que suman US$ 289,7 millones; por sesión de créditos que asciende a US$ 56,8 millones y por fideicomisos (capital e interés) que es de US$ 161,6 millones.

“Uno de los motivos por los cuales me reuní ayer con el señor presidente (Santiago Peña) fue ese (las deudas del IPS). Estamos buscando alternativas de solución, alguna estrategia financiera para conseguir los fondos, para tratar de que esa deuda se honre lo antes posible”, aseguró Jorge Brítez, presidente del Consejo de Administración durante la sesión de la jornada.

“Tenemos algunas alternativas que le expuse al presidente. No es algo concreto, juntos vamos a analizar”, aseguró el presidente del IPS sin dar detalles.

Composición de deudas del IPS, es preocupante, afirman

Carlos Pereira, consejero representante del Ministerio de Trabajo, refirió por su parte que se tomó el tiempo de analizar las deudas y realizar un balance.

“Es preocupante ver la composición de las deudas. Pedí a la gerencia un desdoblamiento de esas deudas para identificar qué deudas son de este ejercicio y cuales son deudas que provienen de ejercicios anteriores. También para clasificar por sector, cuáles son las deudas con proveedores farmacéuticos, laboratorios, de empresas proveedoras de otros servicios de manera que podamos ir construyendo estructuras de compensación”, dijo.