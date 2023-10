La deuda del IPS asciende a más de US$ 850 millones

El presidente del IPS, Jorge Britez, en audiencia ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso brindó los detalles del proyecto de ley de presupuesto asignado a la institución para el ejercicio 2024.

Britez abrió su exposición señalando su preocupación porque recibieron una institución realmente en crisis, con un importante déficit financiero, con poca capacidad de gestión, elevada morosidad, sobrecarga de recursos humanos y una recaudación muy inferior a lo que habitualmente recibe.

La entidad previsional inició este año con un presupuesto de poco más de G. 8,72 billones (US$ 1.184,4 millones) y para el próximo año se le asignó G. 9,07 billones (US$ 1.232,2 millones), lo que implica un incremento de 4,03%. Sin embargo, al comparar con el monto vigente al 31 de agosto de G. 10,81 billones (US$ 1.467,8 millones), equivale a 16,05% menos.

Lea más: IPS: contundente rechazo a Jorge Brítez como presidente de la institución

Las deudas del IPS

El presidente del IPS dejó a cargo del gerente de administración y finanzas, Luis Cardozo, explicar el proyecto de presupuesto para 2024 a ser ejecutado por la entidad y las deudas existentes actualmente.

Dijo que la deuda al 30 de setiembre último asciende a más de G. 6,2 billones (US$ 850,8 millones) y está compuesta de la siguiente manera: por préstamos obtenidos vía Ley N° 7037/22 (capital e interés) US$ 241 millones; obligada con proveedores US$ 101,4 millones.

Lea más: Deuda del IPS es mayor por provisión de remedios y servicios tercerizados

También deudas con proveedores sin aún impacto presupuestario (se sigue procesando) US$ 289,7 millones; por sesión de créditos US$ 56,8 millones; y por fideicomisos (capital e interés) US$ 161,6 millones.

Lo que el Estado debe al IPS

En contrapartida, se mencionó que la deuda histórica del Estado con el IPS al mes de setiembre supera los G. 3,6 billones (US$ 506,3 millones), indicando que está cuantificado el monto desde que el IPS fue creado, pero no están calculado los intereses.

Sobre este punto, el presidente del ente dijo que están haciendo lobby con las autoridades del Ejecutivo para que sea reconocido.

Igualmente se reveló que tras la pandemia, por haber atendido el IPS a personas que no son aseguradas, se tiene G. 508.852 millones (US$ 69,8 millones) que se deben conciliar con el Ministerio de Salud Pública.

Lea más: Deudas del Ministerio de Salud e IPS suman 500 millones de dólares, según Cifarma

“Poco más del 60% de nuestro presupuesto equivale a deuda”, afirmó el gerente de la entidad previsional.

El IPS cuenta 895.490 aportantes y 1.537.678 asegurados, de acuerdo con los datos expuestos ante la comisión bicameral.

Deuda del Ministerio de Salud Pública

Por su parte, la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, en la audiencia ante la comisión bicameral informó que la deuda con las empresas farmacéuticas asciende actualmente a US$ 300 millones.

La ministra expuso ayer ante la comisión bicameral los detalles del proyecto de ley de presupuesto asignado a la institución para el ejercicio 2024 y en ese contexto, ante la consulta de los parlamentarios habló de los compromisos pendientes con las empresas farmacéuticas.

Lea más: Deuda con constructoras y farmacéuticas: estiman que llegará a US$ 500,8 millones

Barán aseguró que las deudas serán honradas, pero que primero serán auditadas para tener la seguridad que se está abonando por un servicio que tuvo el Ministerio de Salud. “No vamos a pagar nomás por pagar”, indicó.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había señalado a la Cámara de Senadores como respuesta a un pedido de informe, que de acuerdo con los datos de Salud Pública al 31 de mayo la deuda total era de US$ 283 millones con las empresas farmacéuticas.

La nota indicaba que se podría pagar US$ 43,4 millones y con eso se generaría un remanente de US$ 239 millones, a esto se agrega que adicionalmente Salud propuso el plan de pago de US$ 78,1 millones y con esto la deuda pendiente para fin de año representaría US$ 161,5 millones.

Lea más: Poder Ejecutivo plantea al Congreso ley que establece “medidas extraordinarias” en finanzas

En cuanto al presupuesto, Salud Pública había iniciado el presente ejercicio con un presupuesto de poco más de G. 8,07 billones (US$ 1.096,6 millones) y para el próximo año se le asignó G. 8,06 billones (US$ 1.094,9 millones), lo que implica una reducción de 0,15%.

Al comparar, sin embargo, el presupuesto vigente al 31 de agosto de G. 8,30 billones (US$ 1.126,8 millones), que ya incluye las ampliaciones otorgadas a la institución, la disminución con relación al monto para el próximo año se amplía a 2,67%.