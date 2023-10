Medicina: denuncian que padre Narciso Velázquez amenazó a presidente de Círculo de Médicos

El rector de la Universidad Católica (UC) y miembro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), padre Narciso Velázquez, fue acusado de haber amenazado al presidente del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), doctor Jorge Rodas, ante los cuestionamientos de este último hacia la gestión del religioso en estas instancias académicas.

“Yo le pregunté delante de toda la comisión directiva: ‘¿Me estás amenazando, presbítero Velázquez?’, y me dijo: ‘Te estoy advirtiendo’”, comentó el doctor Rodas a ABC. La amenaza se habría dado durante la última sesión del Cones, realizada el viernes 6 de octubre.

Rodas, asimismo, anunció que ya no volverá a brindar ninguna declaración en torno a la gestión de Velázquez por temor. “Yo le tengo miedo al padre Narciso Velázquez y por eso no voy a hacer ninguna declaración relacionada a su gestión. No le cuestiono en nada personal, pero solamente en gestión académica”, dijo.

Lea más: Medicina: en Cones acusan a Federico Mora de maltrato y piden anular habilitación de María Serrana

“Yo no le tengo miedo; si él me demanda por las ‘mentiras’ que yo digo, puedo defenderme jurídicamente. Pero yo le tengo miedo porque es él... Eso te puedo decir. No me refiero al aspecto jurídico”, agregó.

Busca resguardar a su familia ante amenaza de Narciso Velázquez

El presidente del CPM señaló que considera a Velázquez como una persona de riesgo, por lo que -afirmó- no volverá a cuestionar la gestión del religioso para resguardar a su familia.

“Este señor se fue a atropellarle a un miembro del Poder Ejecutivo, estamos hablando de una persona que tiene una investidura. Y no es que atropella nomás, él amenaza”, dijo.

Lea más: Cones levanta clausura de carrera de Medicina de María Serrana

El Círculo Paraguayo de Médicos emitió este miércoles un comunicado a través de su cuenta de X (exTwitter) en el que denuncia la amenaza que recibió su titular por parte de Velázquez “ante sus afirmaciones acerca de las irregularidades que se vienen dando en el CONES y respecto al Postgrado que oferta la Universidad Católica”.

Al mismo tiempo, el gremio anunció que el doctor Rodas no volverá a declarar sobre el rector de la UC por temor.