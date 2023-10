Se suspende curso de psiquiatría tras intento de “censura” de senadora Lizarella Valiente

A pedido de la senadora Esperanza Martínez (FG), la Cámara Alta había declarado de interés el XXIV Congreso Latinoamericano “Nuevos desafíos clínicos en salud mental de niños y adolescentes” de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psiquiatría de la Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines (FLAPIA), a desarrollarse desde el 11 al 14 de octubre en nuestro país.

En el marco de dicho congreso, se iba a llevar a cabo un curso sobre la “Atención de la Infancia y Adolescencia Transgénero: Nuevos desafíos”.

La senadora colorada cartista Lizarella Valiente (ANR, HC), considerada como “provida y profamilia”, planteó este miércoles tratar sobre tablas un proyecto de derogación de dicha declaración de interés sobre dicho congreso de psiquiatría, al considerarla que es inconstitucional por el desarrollo de dicho curso.

“En este evento se va a dar lugar a una charla que va totalmente en contramano de lo que dicta nuestra Constitución Nacional. No es una cuestión ideológica mía, nosotros los senadores estamos acá para respetar nuestras leyes”, alegó.

“Censura” de Lizarella Valiente a curso de psiquiatría

La intención de la cartista fue considerado como un intento de “censura” por parte de las senadoras Esperanza Martínez, Celeste Amarilla (PLRA) y Kattya González (PEN), quienes -entre otras puntos- defendieron el derecho al debate y a la libertad de cátedra, además de resaltar que este tipo de medidas ponen en evidencia al Paraguay ante la mirada internacional.

La senadora liberal hizo uso de la palabra y cuestionó de forma ofuscada a su colega cartista. “Usted (Lizarrella) bailaba con poca ropa en televisión, eso ven las niñas y quieren emular. Veo cursos de baile del caño donde se van niñas que van a practicar baile del caño como usted, en una hipersexualidad pero yo no digo nada. Hoy veo chiquilinas con la cola al aire porque quieren parecerse a usted cuando bailaba en el caño; sin embargo, yo jamás prohibiría ni una academia de baile del caño ni un programa de televisión”, empezó cuestionando.

“Esa es la diferencia. Usted quiere prohibir todo lo que no le gusta. En cambio lo que a mí no me gusta no miro y le inculco a mis hijos lo que quiero. Aprenda a ser libre, a respetar la libertad. ¿Qué es eso de analizar el contenido de lo que va a hablar un psiquiatra? Usted quién es para analizar nada, ni nosotros, pero qué soberbia de analizar la charla de 70 expositores internacionales. Esto (curso) es ciencia, libertad de cátedra y expresión”, fustigó.

El proyecto de derogación finalmente no prosperó porque no hubo los votos necesarios para tratar el tema sobre tablas, como planteó la senadora cartista quien es conocida por prohibir el uso de términos como “ideología de género”.

Suspendieron curso sobre psiquiatría

No obstante, el comité organizador del evento decidió finalmente suspender dicho curso “por motivos que son de público conocimiento”, haciendo alusión a los cuestionamientos de Lizarella Valiente, según reza en un comunicado compartido este miércoles.

“Lamentamos que esta actividad se haya malinterpretado en cuanto a su finalidad. Rogamos a los ya inscritos disculpas y aclaramos que a los mismos se les devolverá lo abonado”, agrega el comunicado.