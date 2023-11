Incan: Apacfa desmiente a Raúl Doria y afirma que traslado de oficinas, afectará funcionamiento del hospital

A través de un comunicado, la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), salió al paso para desmentir las declaraciones realizadas por el doctor Raúl Doria, director general del Instituto Nacional del Cáncer (Incan). El médico afirmó que el traslado de las oficinas administrativas del hospital oncológico, no afectará el funcionamiento médico y que la mudanza corresponde a despachos que están actualmente en la sede del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

En un comunicado emitido por la Apacfa, aseguran que la negativa de los pacientes al traslado de oficinas no es por la falta de conocimiento del tema. Alegan que la mudanza, sí generará problemas de funcionamiento al hospital público.

Desde la Apacfa afirman que todos los procesos administrativos para compras de medicamentos, equipos, servicios, alimentos y otros, que requieren el hospital se llevan a cabo en el Incan, es decir, con funcionarios de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), bajo la supervisión de la dirección administrativa y dirección general.

“Lo expresado por el doctor Doria no se ajusta a la verdad al decir que esa oficina se encuentra en el Ministerio de Salud. No existe aún una resolución que especifique la autonomía del Incan, no hay una Unidad Administrativa Financiera, porque para eso se debe modificar el organigrama y separar el hospital oncológico del Incan. Ese organigrama debe ser aprobado por la función publica, Ministerio de Economía y el MSPBS”, expresa parte del comunicado.

Apacfa asegura además que el Incan sigue siendo un ente dependiente del nivel central para los pagos y normativas.

Red metropolitana puede manejarse desde el Incan, afirma asociación

Según lo expresado por el doctor Doria a ABC, para realizar los pagos y tramites administrativos, el Incan debe tener acceso a un servidor o red metropolitana, que alega está disponible únicamente para Asunción y alrededores, justificando así la mudanza al campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en San Lorenzo.

Sobre este punto, la Apacfa asegura que la citada red se puede manejar desde la sede del Incan, ubicado en Areguá. “No se necesita ir al campo universitario para ello. Los trámites administrativos se pueden realizar vía internet y el Incan tiene acceso a todos los portales del MSPBS, como así también a la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas) y Ministerio de Economía”, sostienen.

Resaltan además que en caso de que se continúe con la idea del traslado, “se dejara un precedente para que otros directores de hospitales especializados quieran asumir también ese camino”.

Apacfa resaltó también, que como asociación, realizaron un relevamiento de datos de los pacientes y familiares y que “todos coinciden que no es necesario el traslado de oficinas y mucho menos que el director (Doria) este fuera del recinto del hospital”.