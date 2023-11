Incan: ¿Por qué se deben mudar las oficinas administrativas del hospital, según Raúl Doria?

Pacientes del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), se vienen manifestando desde hace días contra el traslado de las oficinas administrativas del hospital.

“Doctor Doria, usted, por sobre todas las cosas es un médico que eligió esa profesión para sanarnos, aliviarnos, acompañarnos. Por sobre todo, usted aceptó el cargo de director del Incan; usted no está obligado a ocupar tan delicada función, pero sí es su obligación la de estar al lado y en el entorno de cualquier inconveniente que pueda surgir dentro del Incan. Ahora, si no tiene estómago para sobrellevar dicho cargo, renuncie, que hay muchos médicos que sí son de vocación. No al traslado”, reza un mensaje que circula entre los pacientes del Incan.

Ante la denuncia de los pacientes, el doctor Raúl Doria, director general del hospital oncológico, afirmó a ABC que la queja viene del desconocimiento. Aseguró que la mudanza de las oficinas administrativas es a raíz de la independencia administrativa otorgada por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y que no va a afectar el funcionamiento del Incan.

“Luego de un mes de iniciar esta administración, el Ministerio de Salud nos otorga nuestra independencia administrativa, es decir, que nosotros vamos a tener una unidad financiera administrativa. Para poder hacer los pagos, se tiene que tener acceso a la red metropolitana del Ministerio de Salud; esa red no llega al Incan. No vamos a poder ejercer nuestra independencia administrativa si no tenemos acceso a esa red”, comentó Doria.

El director del Incan afirmó además que “no hay posibilidad de traer eso al Incan; es un sistema que depende del Ministerio de Economía”.

Incan: mudanza de oficinas será desde la sede el Ministerio de Salud, explican

El doctor Doria afirmó también que la mudanza de las oficinas ni siquiera será desde el Incan, ya que las oficinas a trasladar se encuentran en la sede de la cartera sanitaria, ubicada en avenida Pettirossi esq. Brasil de Asunción.

“La oficina administrativa no tiene nada que ver con atención de pacientes. Actualmente, y todo este tiempo, esta oficina administrativa está en la sede del Ministerio de Salud. Todos estos trámites administrativos se hacen ahí, nunca estuvieron en el Incan. La queja de los pacientes es porque no saben, porque no entienden. Creen que se va a mudar el directorio, que el director (Doria) se va a mudar y que el hospital se va a quedar sin dirección”, manifestó.

Doria puntualizó que las oficinas que están actualmente en el Ministerio de Salud, serán trasladas al campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en San Lorenzo y, que serán unos 10 funcionarios quienes se encarguen de los trabajos de “contabilidad y finanzas, de administrar las cuentas del Incan”.

El médico precisó además que “el Incan tiene todo un equipo nuevo”, que es totalmente independiente del Ministerio de Salud. “Hay ventajas múltiples en este traslado”, aseguró.