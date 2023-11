Estacionamiento tarifado: aceptan privilegio para funcionarios, mientras ciudadanía empieza a pagar

Según el contrato entre Parxin y la Municipalidad de Asunción, la empresa puede usufructuar hasta 9.675 boxes (espacios) para el estacionamiento tarifado. Este número iba a ser repartido en cuatro zonas: Villa Morra, Sajonia, Centro y Palacete Municipal. Sin embargo, ante la presión de los funcionarios que no quieren que se ordene la zona de la comuna, ni pagar la tarifa, la zona no será incluida en una primera etapa y hasta podría ser descartada.

Pedro Britos, representante de Parxin, dijo que en una primera etapa de implementación del sistema, la zona del Palacete Municipal no está incluida. Seguidamente, agregó que de llenarse la cantidad de boxes en las tres zonas de la primera etapa, ya no la incluirían ni si quiera en la segunda etapa.

Detalló que en esta primera etapa se está haciendo el censo catastral de los boxes. “Toda vez que dentro de estas tres zonas ya no llenemos esa cantidad de boxes, porque nosotros por contrato no podemos exceder a esa cantidad”, dijo Britos cuando se le insistió si se implementaría o no la zona de la comuna.

Por otra parte, informó que la ejecución de los trabajos de las pinturas está en un 60%, mientras que la colocación de los carteles se encuentra en un 40%. Agregó que para la primera quincena de diciembre estarían culminando los trabajos.

Sindicato quiere eliminar de la ordenanza la zona del Palacete Municipal

Ayer, en la sesión ordinaria de la Junta Municipal asuncena, ingresó el pedido del Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca) que solicita a la Junta la modificación de la ordenanza de estacionamiento tarifado. Piden que la zona del Palacete Municipal de Asunción esté exento del pago de la tarifa por estacionamiento de manera oficial. La nota será estudiada en comisión de Legislación.

Mientras tanto, la ciudadanía ya recibe multas por mal estacionamiento en diferentes áreas de la ciudad donde las pinturas demarcan nuevas normativas de tránsito o refrescan las que ya estaban vigentes. En el caso de la comuna, los funcionarios copan todos los espacios, por lo que no hay lugar de estacionamiento para los contribuyentes.

Críticas y descontentos hacia sistema de estacionamiento tarifado

Continúan apareciendo delimitaciones blancas que permiten el estacionamiento donde están ubicadas bocas hidrantes. Ayer, se denunció nuevamente un caso en la calle Paraguarí esquina Teniente Fariña, mientras otra situación similar se observa frente al Mercado Municipal N°1.

Asimismo, varias son las críticas a las altas tarifas del sistema, por parte de funcionarios del Palacio de Justicia. Estos relataron que llegan diariamente de otras ciudades aledañas a la Capital y que el costo del estacionamiento tarifado es muy elevado. Afirman que tendrán que dejar sus vehículos y ver otras formas de movilizarse.

Según los funcionarios, un asalariado no podrá pagar combustible y el estacionamiento tarifado. Además, muchos suman a estos gastos el pago de peaje.

Por otra parte, el vicedefensor Municipal Víctor Hugo Julio pidió ayer que se disponga la instalación de mesa de consultas en cada centro municipal, para que Parxin brinde información.