Paraguarí: denuncian a intendente por la retención de dieta de cinco concejales

Los cinco concejales municipales aseguran que dicha discriminación en el pago a la fecha asciende a G. 137 millones. El ejecutivo municipal se está desentendiendo en pagar y mantiene al día a quienes no le cuestionan.

La denuncia que presentaron en setiembre pasado ante el Ministerio Público fue promovida por los concejales municipales colorados Sara Vigile, Rubén Fernández, Cristina López, Ana Rolón y el edil del Partido Encuentro Nacional, Gabriel Ramírez.

La edil Vigile dijo que el ejecutivo municipal publicó en el portal de la Secretaría de la Función Pública, que supuestamente se pagó a todos los concejales y es mentira “a cinco concejales adeuda cuatro meses de dieta y gastos de representación”. Dicha irregularidad denunciaron también ante las autoridades de la Unidad de Departamentos y Municipios.

Los concejales afectados solicitan el cumplimiento de la ley N° 3966/2010 y que sus derechos de cobrar la dieta no sea cercenado sistemáticamente y retenida por el intendente municipal. Recuerdan que la ley N° 6784/21, que modifica los artículos 27 y 28 de la Ley N° 3966/2010, en su artículo primero, menciona que “en ningún caso la dieta mensual o cualquier otro ingreso que le corresponda a los concejales, sufrirá descuento, dilación o falta de pago injustificados”.

Vigile dijo que el intendente no quiere reconocer el tiempo de litigio judicial que tuvieron en la Junta Municipal, por el cambio arbitrario de la mesa directiva, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, por A.I Nro.364/2023, en mayo pasado repuso en el cargo como presidente al concejal Fernández y como vicepresidenta a la edil Rolón.

Intendente dice que solo les adeuda por dos meses

El ejecutivo comunal Simbrón Pintos dijo que los cinco ediles no participaron durante dos meses de las sesiones de la Junta Municipal y quien fungió en ese entonces como presidente de la Junta Municipal, Edgar Vera y Aragón (ANR), había informado a la Intendencia que los ahora denunciantes no habían participado de las sesiones.

Expresó “yo no puedo pagarles por sesiones no asistidas, eso sería directamente daño patrimonial. Por eso, los dos meses que no asistieron a las sesiones no se les va a pagar”. Aclaró que están en proceso de regularización de pago de dieta a los concejales correspondiente a los meses de setiembre y octubre.

Aseguró que no existe discriminación ni persecución política porque todos los meses el informe para el pago de dieta remite el presidente de la Junta Municipal.