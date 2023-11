Ayolas: manifestación de enfermeros del IPS por notificaciones de despido

La licenciada en enfermería Estela Acosta explicó que a las 08:30 de hoy 37 trabajadoras recibieron notificaciones de despido. En la comunicación no se mencionan las causas de las desvinculaciones. La totalidad de los afectados son profesionales y cumplen funciones específicas en el hospital integrado del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ayolas.

El Hospital del Instituto de Previsión Social, funciona actualmente de manera fusionada con el Ministerio de Salud Pública. La modalidad fue cuestionada y rechazada en numerosas ocasiones por asegurados de la previsional por el descontrol en el manejo de los recursos.

“Hoy nos sentimos como objetos desechables. Durante la pandemia (del covid-19) todos éramos considerados héroes por salvar vidas, mientras arriesgábamos la nuestra; ahora se nos despide sin ningún tipo de justificación”, expresó Acosta.

La licenciada Celina Torres manifestó que la situación que les toca vivir es muy indignante para el personal de blanco y las familias que están detrás de cada afectado por los despidos. Existen profesionales que solamente cuentan con un vínculo para poder sostener el hogar.

“No esperábamos nosotros que este gobierno hiciera tantas descontrataciones de personal de enfermería, que es un departamento sensible e indispensable para la salud. Un Hospital no funciona sin una enfermera. Por eso pedimos al presidente de la República Santiago Peña que intervenga en esta situación; no podemos seguir así, tenemos una familia detrás que depende de nosotros”, señaló Torres.

El Dr. Pedro Alegre, responsable del área de Unidad de Terapia Intensiva (UTI), dijo que el servicio más afectado porque el 90 % de las desvinculadas cumplen funciones en cuidados intensivos. De las 19 que estaban asignadas al sector, 16 fueron notificadas. Con esta medida se pone en riesgo la vida de tres pacientes que se encuentran intubados y en estado delicado, explicó el médico.

“De esta manera se pone en peligro el funcionamiento de un servicio que inició y se estructuró durante la pandemia; incluso está en riesgo la vida de los pacientes internados en el servicio. Pedimos a las autoridades que se rectifiquen las descontrataciones a fin de poder seguir brindando una atención integral a los pacientes, sobre todo a los enfermos en situación crítica”, dijo el galeno.

Intentamos hablar con la Dra. Lucy Zarza, directora regional del IPS en el departamento de Misiones, pero las llamadas telefónicas realizadas no ingresaban y tampoco respondió el mensaje que le enviamos vía WhatsApp. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al tema.