¡Milei presidente de Argentina!

Una hora antes del anuncio oficial, el candidato oficialista Sergio Massa reconoció la victoria de Milei.

Según la Cámara Electoral, con el 87% de los votos contabilizados Javier Milei aventaja en casi 12 puntos a su rival político Sergio Massa

“Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, expresó Massa, quien es actualmente el ministro de Economía.

Es la segunda vez que en balotaje un candidato opositor da vuelta el resultado de la primera vuelta. El pasado 22 de octubre lo había ganado el candidato y actual ministro de Economía, Sergio Massa; y en segunda posición quedó Javier Milei. Un antecedente es la victoria que obtuvo el entonces presidenciable Mauricio Macri, quien venció en segunda ronda de votaciones a Daniel Scioli. Éste había ganado en la primera.

El gran perdedor de estos comicios fue el Kirchnerismo -un sector de gran influencia en la última década dentro del peronismo liderado por el expresidente Néstor Kirchner (fallecido en 2010) y su esposa y expresidente Cristina Fernández, también actual vicepresidente- prácticamente desapareció.

