Anuncian que los “reposeros” serán desvinculados del IPS luego de fin de año

Luego de una auditoría realizada por la gerencia de salud del Instituto de Previsión Social (IPS) se detectaron casos sobre expedición de reposos médicos a los propios funcionarios de la previsional. El más llamativo es el de una funcionaria que presentó 73 reposos en un año. Se anunció la desvinculación de “los reposeros”.

“Los funcionarios correctos trabajan, se encuentran sobrecargados de trabajo, mientras sus compañeros presentan constantemente reposos, aparentemente sin justificación, y otros tirados de los pelos”, manifestó el gerente de Salud del IPS, Carlos Morínigo.

Sindicatos, molestos

Comentó que hay sindicatos molestos luego de que se dieran a conocer los casos de funcionarios con reposos difíciles de comprobar, como el de Lilian Angélica Troche García, con 73 reposos aprobados en lo que va del año, entre ellos por problemas de próstata, diarrea neonatal y menstruación dolorosa.

Dijo que no puede ser que el titular de Talento Humano o su jefe directo no se hayan percatado de los motivos de los reposos. “Es inconcebible”, remarcó.

“Que vengan y me traigan los justificativos de las personas que tienen 180 días de reposo o 250 días de reposo en este año. Es una joda”, expresó.

Lea más: IPS ya concedió 73 reposos a una funcionaria este año, revela auditoría

Agregó que el objetivo es que el IPS esté en condiciones para los asegurados que reciben el descuento mensual de sus salarios para recibir beneficios.

“Tenemos que optimizar los gastos, no podemos seguir dilapidando la plata de los asegurados. Tenemos un compromiso grande que asumimos en IPS, sobre todo para mejorar la salud de los asegurados”, sostuvo.

No hay máquinas para análisis de tumores

Morínigo asegura que no cuentan con máquinas para analizar tumores, que hay estudio que deben pagar los asegurados en sitios privados, abonando hasta G. 1.500.000, mientras algunos funcionarios presentan cientos de reposos en el año.

“Tenemos que empezar a tener una economía mejor y utilizar bien los recursos. Se me están cayendo equipos que hoy están obsoletos, sin mantenimiento desde hace años. No podemos estar dilapidando la plata del asegurado y después llorar porque no tenemos”, analizó.

Funcionarios serán sumariados

También dijo que el pedido de sumario para el funcionario que emitió los reposos ya fue presentado ante la asesoría jurídica del IPS.

El mismo consistirá en una investigación a fondo de la cuestión y, en el caso de la funcionaria mencionada, probablemente será descontratada de inmediato.

La lista de funcionarios con reposos “llamativos” suma 166, según el primer informe.