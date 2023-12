Denuncian a rector de la Unves por supuesto acoso sexual

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de Villarrica por los supuestos hechos punibles de coacción sexual, acoso sexual y lesión grave. La denunciante es Luz María Benítez Benítez, de 38 años, secretaria general de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves) y docente en varias cátedras y subordinada directa del rector José Simón Benítez Ortiz.

De acuerdo a su relato, el rector Simón Benítez le insistió en reiteradas veces para tener relaciones sexuales y, ante las negativas, su jefe reaccionaba con conductas intimidatorias y hostiles en el entorno laboral (mobbing). Los hostigamientos sexuales y de trabajo fueron escalando durante los años y los episodios más intensos se dieron en este 2023.

Los toqueteos eran constantes y en una oportunidad, en febrero pasado, cuando la mandó llamar a su oficina, Simón Benítez supuestamente la manoseó y la arrojó al sofá, mientras le pedía que pase una noche con él. La mujer se soltó y se retiró de la oficina del rector llorando, situación que fue vista por testigos, según la denuncia.

En tanto que el ataque más violento fue el 26 de agosto pasado, un sábado, cuando la secretaria fue convocada por el rector y se presentó en la oficina. En esa oportunidad la abordó, intentó levantarle la falda y le mostró sus genitales. “Viene hacia mí (...) intenta agacharme y sacarme la ropa y forcejeamos e intenta agredirme por la cara” (sic), indica en el escrito de denuncia presentado ante la Fiscalía. Agregó que logró zafarse y salir del lugar.

La mujer contó que está embarazada y con diagnóstico de desprendimiento, condición de la que le informó al rector, por lo que el abogado querellante también incluyó en la denuncia el hecho punible de lesión grave. Con un certificado médico por gravidez de riesgo, la funcionaria pidió permiso por salud y no volvió a presentarse en su lugar de trabajo y ahora se animó a hacer la denuncia de forma pública, contó.

Niega acoso y alega que la mujer tiene problemas financieros

Por su parte, el rector de la universidad guaireña, Simón Benítez, negó todas las acusaciones y alegó que la denuncia es una artimaña de la funcionaria porque su cargo de secretaria general, que es de confianza, estaba en riesgo.

“Para zafarse de su problema económico recurrió a esta artilugia (sic). Estoy muy tranquilo, voy a defenderme. Los propios compañeros van a declarar y pintar el panorama”, expresó.

Benítez sostuvo que la mujer les debe dinero a varios compañeros de trabajo, quienes la denunciaron por estafa. “Si no les paga a los compañeros de trabajo el dinero que les debe, estaba en juego su cargo porque yo no podía tener a una persona así, por la imagen de la institución. Y esa advertencia dura, por lo visto, no tomó bien”, puntualizó.

