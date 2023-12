Exportación de carne vacuna ingresó US$ 1.411 millones a nuestra economía

La exportación de carne bovina de enero a noviembre último registró una leve mejoría respecto a la cifra acumulada al mes de octubre, pero sigue por debajo de los números de 2022, según el reporte que dio a conocer el Senacsa el viernes último. No obstante, este sector en particular, aún con esa reducción respecto al año pasado, ingresó US$ 1.411 millones a nuestra economía.