Exportación de carne a EEUU mejorará oferta y precio local, afirman

Parece un contrasentido, pero, realmente, cuanto más exportamos carne bovina más volumen queda para la oferta al consumidor local, especialmente de los cortes populares, los más apreciados por el público paraguayo, porque son justamente los que no se exportan, el asado, la costilla, explicó el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Pedro Galli, en rueda de prensa el último viernes.

Añadió que un ejemplo claro de que el aumento de la exportación favorece al consumidor local es lo que pasó en setiembre último, cuando, por problemas de deshielo en la cordillera de los Andes, se bloqueó el cruce por un tiempo importante y, en consecuencia, también se bloqueó la exportación de carne a nuestro principal mercado, Chile.

Añadió que por esa razón, en setiembre se faenó muchísima cantidad menos de ganado en los frigoríficos de exportación y que en ese periodo el precio de la costilla trepó por encima de G. 40.000 por kilogramo en el mercado paraguayo.

“Eso nos da la pauta de que el aumento de las exportaciones no solo es beneficioso para la economía, para la cadena de la carne y el país en general, sino también para el consumidor, porque va encontrar mayor oferta de cortes populares y a mejores precios.

Galli afirmó que la apertura del mercado de EE.UU para la exportación de carne vacuna paraguaya tendrá incidencias muy positivas en toda nuestra ganadería y en la industria del rubro y que es un fuerte espaldarazo y un reconocimiento de que el Paraguay tiene las condiciones para competir en los mercados más exigentes de la proteina roja.

“La cadena de producción de la carne de Paraguay pasó todas las pruebas de control de calidad, de sanidad e inocuidad que auditó el USDA y eso es un reconocimiento mundial que nos facilitará nuestro acceso a otros mercados, exigentes, en sentido figurado de “efecto dominó” para acelerar los procesos de apertura de otros destinos, como Canadá, que están muy avanzados.

Explicó que la exportación de carne a EE.UU es más bien para uso industrial, y que el volumen remplazaría bastante bien la parte que dejó de comprar Rusia, “que tiempo atrás fue nuestro principal comprador de carne industrial y que llegó a representar cerca del 60% de las exportaciones de carne paraguaya”, pero hoy está relegado a apenas 7%, ubicándose en el quinto lugar.

Explicó que la apertura de EE.UU, en términos futbolísticos, es la patada inicial, y que los efectos positivos para mejorar la rentabilidad ganadera a nivel local todavía está por verse, se deberán negociar cuotas arancelarias y entrar a competir con nuestra oferta en dicho mercado.

Solo 18 países del mundo tienen certificación del USDA

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA), concluyó el proceso de revisión de las regulaciones que rigen la importación de carne vacuna fresca (refrigerada o congelada) y productos de origen animal desde los EE.UU, desde el 14 de diciembre de este año podrá realizar embarques a ese destino, según se deduce la información que difundió el jueves último, a las 18:19 de nuestro país, la Embajada norteamericana en Paraguay.

De esa manera el Paraguay es uno de los 18 países del mundo que pueden exportar productos de carne vacuna a los Estados Unidos.

La certificación del USDA refleja la alta calidad de la carne vacuna paraguaya y de los sistemas de seguridad alimentaria y salud animal de Paraguay, porque las evaluaciones de esa institución norteamericana siguen un riguroso proceso técnico y científico, que refleja que nuestra producción cumple con los altos estándares del sistema estadounidense.

Unos 138.000 productores

La producción de carne en Paraguay involucra a unos 138.000 productores, registrados en el Senacsa, pero según el Censo Agropecuario Nacional del 2022, existen poco más de 200.000 fincas agropecuarias que producen ganado bovino, distribuidas en los 17 departamentos y que, en conjunto, cuentan con más de 13.221.000 cabezas, según datos del censo, pero al cierre de la primera vacunación antiaftosa de este 2023 se registraron más de 13.400.000 cabezas, según el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Se exporta más del 70% a solo cinco mercados

La exportación de carne bovina durante el 2022, a unos 51 mercados fue de 333.700 toneladas, que ingresaron al país más de US$ 1.722 millones, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Pero, sumando todos los rubros de exportación de la ganadería paraguaya, incluyendo la carne bovina y sus menudencias, la carne porcina, sus menudencias y despojos, la carne aviar, sus despojos y menudencias, además de los productos y subproductos comestibles y no comestibles de origen animal, toda la cadena exportó durante el año 2022, 608.975 toneladas por US$ 2.197 millones, de cuerdo con el informe del Senacsa, al cierre de ese año.

La cadena de la carne, que incluye al sector industrial, cuenta con 11 plantas frigoríficas, que juntos faenaron durante el 2022 unas 2.120.589 bovinos.

Los cinco principales mercados de la carne paraguaya, en orden de importancia son Chile, Taiwán, Brasil, Rusia y Uruguay, que en conjunto adquirieron el 73% de nuestras exportaciones de carne bovina, al cierre del 2022.

Este año la exportación está cayendo

Al cierre de octubre de este año, las exportaciones de carne bovina volvieron a disminuir respecto al cierre de octubre del 2022, con una variación de dos puntos porcentuales respecto al mes de septiembre en el comparativo interanual.

Desde enero hasta octubre de este año fueron exportadas 246.777 toneladas de carne bovina por US$ 1.179 millones, cifras que, en comparación con el mismo periodo del año pasado, reflejan una retracción en proporción del 13%, en volumen, y 20% en valor.

Al cierre de octubre se exportó carne bovina a Chile 96.914 toneladas, por US$ 498,2 millones; a Taiwán 31.563 toneladas, por US$ 158,7 millones; a Brasil 22.612 toneladas, por US$ 122,1 millones; a Rusia 23.534 toneladas por US$ 83,6 millones; a Israel 9.619 toneladas, por US$ 53,8 millones; a Vietnam 6.733 toneladas, por US$ 26,2 millones; a Uruguay 5.281 toneladas, por US$ 23,1 millones.

Sector de frigoríficos invirtió US$ 1,5 millones en adecuación

El sector de la industria frigorífica goza de una alegría tremenda con la apertura del mercado de los EE.UU. para la exportación de carne, porque se logró el anhelado objetivo después de un proceso y trabajo riguroso de más de 10 años, comentó el presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Randy Ross, al ser abordado por la prensa el viernes.

Explicó que el gremio de los frigoríficos se enfocó desde hace varios años en la adecuación de todas las plantas de exportación, los sistemas de producción, de documentación, de control de calidad etc, según a las normas y estandares de los EE.UU.

Agregó que la cámara invirtió más de un millón y medio de dolares, trayendo expertos consultores internacionales para prepararse y así poder superar los controles y auditorías del USDA.

“La apertura de los EE.UU. significa un prestigio muy grande para la carne paraguaya, es una carta de presentación excelente la certificación del USDA, que sin lugar a dudas nos va a servir para abrir otros mercados que estamos procurando todavía”, explicó.

Detalló que la exportación a EE.UU va a complementar mucho a los otros mercados disponibles, porque se enviará a ese destino carne industrial para la fabricación de hamburguesas, un tipo de producto que antes se enviaba mucho a Rusia, pero que debido a la guerra con Ucrania se redujo, por lo que se buscó mercados alternativos.

Unas 10 plantas están habilitadas, cuatro de Minerva, dos de Concepción, Guaraní, FrigoChaco, FrigoChorti y Neuland, son lo que podrán exportar a EE.UU.

“Se debe mantener el buen trabajo”

La apertura del mercado de EE.UU a la carne paraguaya será bueno y muy positivo para toda la producción y el país, porque tendrá repercusiones favorables en muchos órdenes, dijo el presidente de la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), Ing. Agr. Alfredo Fast.

Sin embargo aclaró que todavía hay que realizar negociaciones en el ámbito comercial y de las cuotas arancelarias, así como evaluar los pasos a dar antes de que se concreten las exportaciones.

“Ya está abierto el mercado de EE.UU, pero ahora se debe ver cómo va ser en forma específica la exportación, porque ahora hay que formalizar y definir los pasos y hacia qué punto específico irá nuestro producto al mercado de los EE.UU.; hay todavía camino que recorrer antes de que efectifamente se pueda exportar”, reiteró. Fast enfatizó que lo más importante es seguir con la disciplina en toda la cadena de la carne. “Siempre tenemos que hacer bien los trabajos en casa, mantener el excelente trabajo que se viene haciendo, tanto en el sector público como en la producción y la industria, porque Paraguay es un ejemplo internacional de exitosa alianza público privada en el rubro de la ganadería”, enfatizó.

La apertura de EE.UU. tendrá consecuencias muy positivas en la cadena de valor y que al mejorar las condiciones de rentabilidad para la producción y la exportación, también se beneficiará a miles de pequeños productores ganaderos, que tienen en sus fincas ejemplares bovinos, que son como cajas de ahorro que lo vuelven efectivo en circunstancias específicas.