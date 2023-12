Colegio Fernando de la Mora: mejor egresado pronuncia duro mensaje contra sistema educativo pese a intento de censura

Un efusivo y duro mensaje de crítica recibieron autoridades del Colegio Nacional Fernando de la Mora y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en el acto de graduación de los egresados de esa institución educativa, en el momento de la lectura del discurso de uno de los tres mejores egresados de este año, Nicolás González.

El joven de apenas 17 años de edad, con un impresionante currículo, egresado del Bachillerato Técnico en Salud y que planea convertirse en médico, y ya cuenta con incluso con una investigación científica junto a un grupo de médicos que pronto será publicada, según contó a ABC.

González contó además que la institución intentó censurar su discurso, obligándolo a presentar su texto un día antes del acto, con la firma de un compromiso firmado de que ese sería el discurso a leer. El estudiante confesó que el discurso que emitió ya lo tenía preparado hace un mes aproximadamente y que presentó un discurso distinto al colegio.

“Yo aparezco con otra carpeta y ahí el maestro de ceremonias, que es profesor también ya me intenta cortar, pero por suerte no tuve problema con eso, me dio un poco más de coraje también contar la realidad”, dijo, señalando que sabía que se había invitado al Ministerio de Educación, y en particular el viceministro de Culto, el docente e historiador David Velázquez Seiferheld.

Mejor egresado del Fernando de la Mora: ¿qué dijo en su crítico discurso?

González señaló que su discurso completo duró más de 5 minutos, en los que además de agradecer a todos los que fueron parte de su proceso educativo, también realizó críticas, particularmente al sistema educativo, al que dedicó principalmente sus reclamos.

El mejor egresado lanzó una dura crítica a la supervisión educativa, a las que acusó de no ser ni un apoyo técnico, ni orientadores pedagógicos, asegurando que está repleta de “funcionarios renegados y ya no desean ser responsables de la educación”, señaló ante el aplauso y vítores de los presentes, padres y estudiantes.

González dedicó además particular atención a la malla curricular del Ministerio, que “debe ajustarse razonablemente, según los requerimientos de los educandos, así que señores representantes del Ministerio de Educación y Ciencias, el país necesita salir del pozo de la ignorancia. La educación necesita ser excluida del nefasto ranking de los peores del mundo. Somos el segundo peor país en el mundo en educación”, reclamó ante la ovación de sus compañeros.

“Paraguay no puede seguir siendo el único país de la región con solo el 3,7% de inversión del PIB en educación”, finalizó.

Espero que el mensaje llegue al ministro, dijo

Nicolás González aseguró en conversación con ABC que recibió el agradecimiento del viceministro de Culto, David Velázquez Seiferheld, por el discurso que dio, pero que a los directivos de la institución no les gustó para nada que haya lanzado las críticas que lanzó.

González agregó que intentaron instalar que su discurso lo habría hecho manipulado por algunos profesores, cosa que negó rotundamente, agregando que es el sentimiento de la mayoría de los estudiantes.

La promoción 2023 del Colegio Nacional Fernando de la Mora, de la que el Nicolás González forma parte, denunció días atrás nada más que autoridades de la institución no habían hecho nada ante el intento de integrantes de la Asociación de Padres de prohibir a sus compañeros que no pudieran pagar G. 50 mil, participar del acto de graduación, sin justificación alguna.

