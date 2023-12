Essap no da abasto para proveer agua a pobladores de Villa Hayes, según gerente

La producción de agua potable de Essap no alcanza a satisfacer la demanda actual, según dijo Juan Celso López, gerente comercial de regiones del interior, debido a que la cantidad de usuarios fue creciendo anualmente. Dicho déficit lo vienen arrastrando hace cinco años, según relató.

“Ayer se firmó un convenio con Acepar, vamos a producir agua ahí con la planta de ellos se va a interconectar, o sea, ya está la interconexión con nuestra planta de tal forma a paliar el déficit que tenemos en la demanda. Nosotros tenemos aproximadamente 200 metros cúbicos que estamos produciendo y la demanda que llega a los 250 metros cúbicos hora aproximadamente. Con lo que nos va a estar dando Acepar estaríamos llegando a cubrir la demanda actual”, explicó en conversación con Ancho Perfil de ABC Cardinal.

Agregó que el problema que se dio el fin de semana en la provisión de agua fue por el corte eléctrico que produjo que se quemaron las llaves y una partida de cosas más, pero finalmente se regularizó eso; sin embargo, el sistema de reservorio de Essap se vació y para restablecerlo y llenar las redes se necesita un tiempo aproximadamente 48 horas.

Ampliarán planta de tratamiento de Villa Hayes

Ante la consulta de si se trata de un error la falta producción de agua potable de la Essap en la planta de Villa Hayes, López dijo que no lo llamaría error, ya que existe un proyecto de inversión de organismos internacionales, pero que no se llegó a concretar.

“Ahora, si Dios permite, se va a estar concretando para la ampliación de la planta de tratamiento e instalación de otros reservorios, de tal forma que la ciudadanía tenga cantidad suficiente de agua, porque como te digo, actualmente estamos rebasados en la demanda”, refirió.

Explicó que Aceros del Paraguay (Acepar) tiene una planta similar a la de Essap que produce aproximadamente 90 metros cúbicos de agua por hora para enfriar filtros. La aguatera va a potabilizar el agua con cloro para asegurar el consumo para la ciudadanía. Agregó que la planta de Acepar no está trabajando actualmente.

Gerente culpa de desabastecimiento a conexiones clandestinas

El gerente de Essap culpó del desabastecimiento también a las conexiones clandestinas que se realizan en los asentamientos de Villa Hayes.

“En la población, también en esa zona, es una zona que está creciendo y también tenemos que mencionar, hay muchas zonas de conexiones de asentamientos que tienen conexiones clandestinas. En muchos casos afecta también a los usuarios que pagan normalmente su consumo; sin embargo, uno va para cortar esas conexiones que no se pagan y la gente se manifiesta, cortan rutas”, afirmó.

Agregó que quienes tienen conexiones clandestinas tienen forma de regularizarse; sin embargo, el fondo de la cuestión es que al no tener medición, al no tener control, mucha gente desperdicia el agua potable, no arregla su sistema, su cisterna, hay gente que carga hasta tajamares con agua de Essap y son situaciones que irán solucionando, pese a que aseguró que la aguatera estatal está mal financieramente.