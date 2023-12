Productores paraguayos siguen esperando respuestas de la UE

El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) de Paraguay relató que varios representantes de su organización acudieron a la convocatoria de la UE en un hotel de la Capital del país, para comunicar que no podrían continuar con esas conversaciones mientras la UE no responda un cuestionario escrito presentado el 7 de noviembre pasado por ellos. En vista a la no respuesta, los mismos se retiraron de la reunión. Explicó que días antes, el consejo de presidentes de gremios había analizado la invitación de la UE y tomado la decisión que comunicaron.

Destacó que, entre las consideraciones analizadas, llamó la atención la falta de respuesta a las consultas sobre las cadenas de suministro libres de deforestación y degradación forestal. Añadió que esa reglamentación, establecida en principio internamente por la UE, apunta, sin embargo, a obligar a los países que comercien con Europa o, incluso, a que estos se sometan a su legislación.

Sobre las cuestiones que preocupan a la UGP citó:

–¿Cuál será el procedimiento de revisión de los conceptos definidos por organismos internacionales y a cargo de qué autoridad estará la revisión?

–¿Los terceros países podrán participar del proceso de revisión?

–¿Qué se entiende por parcela de terreno?

–¿Si se refiere a una porción de una propiedad o a la finca en su conjunto?

–¿Se certificará la finca o la parcela? ¿Se certificará por producto?

–Los piensos provienen de materias primas producidas en diversas fincas. ¿Cómo se implementará la diligencia debida?

–¿Cómo y con qué criterio evaluarán los operadores o la autoridad competente de la UE si se cumplen las legislaciones pertinentes?

–¿Quién es la autoridad de la UE que establece los procedimientos y criterios para la evaluación de riesgo país y para los operadores?

–¿Cuál será el criterio e indicadores de evaluación para calificar los índices de deforestación y degradación forestal?

–¿Cuál será el criterio e indicadores de evaluación para expansión de las tierras agrarias?

–¿A qué se refiere cuando se menciona tendencias de producción?

–¿Los datos y documentos oficiales elaborados por el país, siguiendo los procedimientos establecidos y acordados en los organismos de referencia tendrán el mismo peso que los documentos generados por terceros sin procedimientos reconocidos?

–¿Qué criterios serán utilizados para calificar si las medidas coercitivas sean eficaces y las sanciones suficientemente estrictas?

–¿Cómo evaluarán la transparencia de los países el cumplimiento de dicha legislación o su aplicación efectiva?

Sobre los sistemas equivalentes:

–¿Cuál será el documento oficial que demuestre el producto libre de deforestación?

–¿Habrá algún procedimiento de reconocimiento recíproco como los establecidos en la documentación sanitaria que acompañan a los productos agropecuarios y forestales?

Sobre solución de controversias:

–En caso de existir inconformidades, ¿Cuál será el órgano de solución de controversias?

Cristaldo señaló también que la UE representa solo 29,7% del comercio mundial; el 70,3% pasa por el resto del mundo. En 2019, según datos del Ejecutivo, solo 7,1% del comercio exterior de Paraguay se realizaba con UE. La UE está compuesta por 27 países, mientras que la Organización Mundial del Comercio reconoce 214 países. Solo 5,6% de la población mundial vive en la UE.