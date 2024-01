IPS: en caso “venta de cargos” encuentran evidencias de presunta red de venta de medicinas y “funcionarios” pagados por ONG

José González, jefe de la Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS) brindó a ABC detalles sobre la investigación que con la Fiscalía realizan sobre una red de “venta” de cargos, nombramientos y recategorizaciones en el seguro social. Hasta el momento, son seis detenidos e imputados por el Ministerio Público, mientras que otros, están siendo indagados o están prófugos.

Además de la irregular “venta” de cargos, se descubrió también una presunta red de venta de medicamentos y el pago de salarios por parte de una ONG a supuestos funcionarios del ente, informó González. Refirió que este hecho fue constatado durante el allanamiento a la oficina de Zulma Villalba, exfuncionaria del IPS, realizado por la Fiscalía ayer.

“Hay dos situaciones graves que nosotros sospechábamos y que veníamos investigando. Una es la venta de contratos y en segundo lugar, las personas ajenas a la institución, que no forman parte del plantel, pero que firmaban una planilla para simular ser funcionario y de esa manera recibir una ayuda económica de una ONG”, dijo.

González refirió que existen información y documentos que todavía no pueden revelar, porque la investigación está en curso. “Estamos cruzando información de todas las cédulas que fueron encontradas, las planillas, para ver si estas personas efectivamente son funcionarios del IPS, qué servicios prestaron. Encontramos también órdenes de retiro de remedios. Hay que ver qué pasó ahí, porque podríamos estar ante otro posible hecho punible relacionado al retiro de medicamentos para su posterior comercialización”, sostuvo.

El abogado puntualizó que una vez que se realice el cruzamiento de la información, se podrá saber qué cantidad de medicinas se retiraron.

IPS: supuestos funcionarios, pagados por ONG

Días atrás, González había indicado a ABC que habrían encontrado indicios de supuestos funcionarios del IPS pagados por una ONG o algún tipo de institución fuera del ente. Sin brindar muchos detalles, el abogado finalmente confirmó la hipótesis.

“Supuestamente alguna ONG, o alguien, estaba pagando el salario de personas que no son funcionarios de la institución. Ahora encontramos esas planillas, que se les hacía completar con el logo del IPS y con el slogan Paraguay de la Gente. Era de la administración anterior, obviamente. Completaban la planilla, supuestamente enviaban a una ONG y con eso se les acreditaba el salario”, afirmó.

El director jurídico del IPS señaló que en innumerables ocasiones recibieron denuncias sobre la irregularidad, pero que pese a recorrer el Hospital Central y hacer verificaciones in situ de sorpresa, no hallaban nada. “Pero teníamos información que se completaban planillas con nombre de personas que no forman parte de nuestro plantel de funcionarios. Completaban y se les enviaba a la ONG para que se les pague el salario”, aseguró.

IPS: personas con poder están detrás, afirman

González refirió que se realizarán averiguaciones y el cruzamiento de datos para poder conocer cada detalle y llegar a todas las personas involucradas.

“Yo creo que detrás de todo esto, están metidas personas con algún poder más allá que un simple funcionario. Vamos a ir detrás de todos, no le vamos a perdonar a nadie. Al que le tengamos que denunciar, le vamos a denunciar. Al que le tengamos que meter preso, le vamos a meter preso. La orden es clara; tolerancia cero, no a la impunidad. Hay que denunciar estos hechos de corrupción”, aseveró.

El director jurídico del IPS continuó diciendo: “no vamos a parar hasta encontrar el autor moral, al autor material, porque no nos sirve solamente castigarles y meterles presos a estos funcionarios de rango medio. No vamos a tolerar ni permitir estos hechos delictivos; queremos llegar hasta el fondo para desarticular completamente esta red de corrupción y que nadie más se atreva a intentar siquiera”.